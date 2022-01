Kultfigur Dylan Alcott – Der heimliche Star des Australian Open sitzt im Rollstuhl Der 31-jährige Paraplegiker gewann als erster Mann den Golden Slam. Nun bestreitet er in Melbourne sein emotionales Abschiedsturnier. René Stauffer

Überlebensgross: Das Konterfei von Dylan Alcott wird nach den Paralympics 2021 auf ein Segel des weltberühmten Opernhauses von Sydney projiziert. Foto: Don Arnold (Getty Images) Will es noch einmal wissen: Dylan Alcott während seines gewonnenen Viertelfinals gegen den Niederländer Niels Vink. Foto: Quinn Rooney (Getty Images Auf dem Höhepunkt: Dylan Alcott im September 2013 nach dem Gewinn des «Golden Slam» im Times Square von New York. Foto: John Lamparski (Getty Images) 1 / 3

Sollten Sie den Namen Dylan Alcott nicht kennen, waren Sie wahrscheinlich noch nie während des Australian Open in Melbourne. Der 31-jährige Australier ist hier omnipräsent, auf Billboards, am Fernsehen, er interviewt am Court für TV-Stationen andere Athleten, hat selber den Australian-Open-Titel schon sechsmal gewonnen und begeistert, wo immer er ist, mit einer Energie, einem Enthusiasmus und einer Lebensfreude, die ansteckend sind. Eine Kultfigur eben.