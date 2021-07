Spotterplatz in Rümlang – Der Heli steht bereits wieder Die Aufräumarbeiten beim Heligrill in Rümlang sind in vollem Gang. Die Betreiber hoffen auf eine baldige Wiederöffnung. Fabian Boller

Die Rotorblätter sind abrasiert, doch der Heli steht seit Mittwoch wieder auf den Füssen. Foto: Runway 34

Das Wahrzeichen des Rümlanger Aussichtspunkts für Flugzeugfans steht bereits wieder. Dies, nachdem der ausrangierte Helikopter von den Unwettern in der Nacht auf Dienstag arg in Mitleidenschaft gezogen worden war. Er wurde vom Wind umgerissen, und die Rotorblätter brachen ab.

Bereits am Mittwoch ist der Heli mittels Kran auf die Füsse gehievt worden. «Der Schaden am Helikopter selber ist ziemlich gross», sagt Felix Berini, Geschäftsleitungsmitglied vom Restaurant Runway 34, welches auch den Heligrill betreibt. Am Freitag würde der finanzielle Schaden durch einen Versicherungsvertreter erhoben.

In der Nacht auf Dienstag wurde der Heligrill durch das Unwetter stark beschädigt. Foto: Paco Carrascosa

Die gute Nachricht: Der im Heli untergebrachte Imbisstand wurde kaum in Mitleidenschaft gezogen. Die Küche ist im Innenraum in einem Container verbaut und wurde kaum beschädigt. «Einzelne Geräte wie zum Beispiel die Kaffeemaschine können wir vorübergehend auch mit Mietgeräten ersetzen», sagt Berini.

Zufahrt noch gesperrt

Er möchte den Imbiss so schnell wie möglich wieder öffnen. Auch der Helikopter werde wieder vollständig restauriert und die Rotorblätter ersetzt. Einen genauen Zeitpunkt für die Wiederöffnung möchte Berini aber nicht nennen. Das hänge unter anderem davon ab, wann die Zufahrtsstrasse zum Heligrill wieder geöffnet wird. Diese ist zurzeit gesperrt, da der Wald von abgebrochenen Ästen befreit werden muss.

Durch das Unwetter wurden auch die Strom- und Wasserleitungen des Imbissstands beschädigt. «Bis wann diese Reparatur ausgeführt wird, ist noch offen», sagt Berini. Kommendes Wochenende werde der Grill sicher noch geschlossen bleiben. «Das übernächste Wochenende will ich aber noch nicht abschreiben.»

Mithilfe eines Krans wurde der Helikopter wieder aufgestellt. Foto: Runway 34

Bisher sei die Saison für den Imbissstand hervorragend gelaufen. «Wenn es nicht so heiss ist, kommen viel mehr Leute vorbei», erklärt Berini. Deshalb sei es wichtig, dass der Grill bald wieder in Betrieb gehe. «Erst im Herbst wieder öffnen, bringt uns nicht viel.»

Russischer Helikopter

Das Runway 34 betreibt den Heligrill seit fünf Jahren. Bereits zuvor gab es an gleicher Stelle einen Imbiss, allerdings ohne Helikopter. Bei Letzterem handelt es sich um einen Mi-8, ein russisches Fabrikat. Die Suche nach einer geeigneten Galionsfigur für den Heligrill gestaltete sich anfangs aufwendig und nahm fast neun Monate in Anspruch. Fündig wurde man schliesslich in Riga. So lang sich die Suche hingezogen hatte, so rasch wurde die sehr alte Helikopterzelle von den Fachleuten in Riga renoviert und transportbereit gemacht. Der zerlegte Helikopter wurde dann per Lastwagen in die Schweiz überführt.

Eigentlich hätten der Heligrill und der benachbarte Spotterhügel bereits im Januar verschwinden und dann umplatziert werden sollen. Der Flughafen Zürich plant im Gebiet westlich der Pisten mehrere Projekte. Neben neuen Standplätzen ist auch ein Gebäudekomplex vorgesehen, der vor allem die Privat- und Geschäftsfliegerei bedienen soll. Wegen der Corona-Krise wurde das Vorhaben aber auf Eis gelegt, und das Ausflugsziel bleibt vorderhand am heutigen Standort.

