Rücktritt aus Gemeinderat Nürensdorf – Der Herausforderer hat genug Der parteilose Nürensdorfer Gemeinderat Urs Buchegger tritt zurück. Persönliche Gründe haben ihn dazu bewogen, sein Exekutivamt per März 2021 abzugeben. Christian Wüthrich

Urs Buchegger (rechts; parteilos) hatte 2014 mit seiner Kandidatur für eine echte Wahl ums Gemeindepräsidium (Bild) gesorgt. So musste der amtierende SVP-Gemeinderat Christoph Bösel als Kronfavorit auf den Posten gar in einen zweiten Wahlgang, um den Parteilosen zu bezwingen. Archivbild: Roman Pfund

Auf den fulminanten Start mit dem Fast-Sieg gegen den späteren Gemeindepräsidenten folgt nun ein nüchternes Ende seiner Politlaufbahn. Urs Buchegger, parteiloser Gemeinderat aus Nürensdorf, hat sich entschieden, seinen Sitz nach gut sechs Jahren in der kommunalen Regierung zu räumen. War sein Einstieg in die örtliche Politik ein unerwarteter Sturmlauf nach fast ganz oben, so erfolgt der Abgang nun fast genauso überraschend.

«Es ist ein Vernunftsentscheid», umschreibt Buchegger seinen Rücktritt. Der mittlerweile 68-Jährige spricht von «persönlichen Gründen», die ihn dazu bewogen hätten. Er sei aber nicht etwa krank, winkt er ab. Das ist ihm wichtig zu betonen. «Mir geht es sonst gut», erzählt er.