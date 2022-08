Leichtathletik-Abendmeeting – Regensdorfs Hoffnungsträger läuft auf neuen Wegen Silas Zurfluh hat das Hauptrennen des traditionellen Abendmeetings aus Sicht des LC Regensdorf mitgeprägt. Der aktuelle Schweizer Vizemeister über 1500 Meter startet seit Anfang Jahr für die Gastgeber. Peter Weiss

Da laufen sie noch vorne mit: Silas Zurfluh (Startnummer 188) und sein neuer Clubkollege Loris Pellaz vom LC Regensdorf (138) zu Beginn des 1500-Meter-Rennens. Foto: Robert Pfiffner

Es war ein unüblicher Satz als Bilanz seines Rennens über die 1500 Meter: «Es ist etwas anders gelaufen als üblich.» Silas Zurfluhs Aussage zu seiner Leistung deutete in verschiedene Richtungen: die Endzeit, den Rennverlauf, die Absicht, die Realität und die Vorbereitung. Dann schilderte er als des Rätsels Lösung: «Ich wollte vom Tempomacher-Dienst meines Clubkollegen Robin Oester profitieren, musste aber sehr schnell erkennen: Das geht nicht.» Zu schnell sei der Rhythmus für ihn gewesen, der auf eine Endzeit von wenig über 3:40-Minuten ausgerichtet war. So musste Zurfluh die Gruppe mit Oester und den zwei Ausländern ziehen lassen und sah sich von da an «allein im Wind». Das sei, so fügte er an, mental schwierig gewesen.