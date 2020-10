Kunst und Kultur in Opfikon – Der Holzpavillon im Glattpark geht in seine letzte Runde Die Tage des Pavillons im Glattpark sind gezählt: Die Raumbörse hat beschlossen, das Gerüst rückzubauen. Eine Petition soll das Bauwerk retten. Sharon Saameli

Wie lange steht er noch? Nach zwei Jahren dürften die Tage des Holzpavillons im Glattpark gezählt sein. Foto: Dominique Meienberg

Vesna Tomse hat in ihrem Leben schon so einiges umgesetzt. Die Soziologin und Politikwissenschafterin war Lehrbeauftragte an der Staatsuniversität St. Petersburg, forschte und publizierte zum Thema Stadtaufwertung. Sie gleiste verschiedene partizipative Projekte zwischen Luzern und St. Gallen auf, und 2016 gründete sie im Opfiker Glattpark den Verein Wunderkammer. Sie ist gleichermassen Gründerin, Investorin, Präsidentin und «Mami» der kleinen Alternativwelt im jungen Quartier. Doch an diesem «Todesstreifen zwischen Zürich und Opfikon», wie sie es nennt, sieht sich Tomse nun scheitern.