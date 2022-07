Thriller «Men» von Alex Garland – Der Horror mit den Männern Alex Garland will mit «Men» weibliche Verwundbarkeit in einer Männerwelt drastisch spürbar machen. Trotzdem präsentiert der Horrorthriller eine zweifelhafte Botschaft für Frauen. Tobias Kniebe

Könnte nicht alles idyllisch sein? Harper (Jessie Buckley) ist in die englische Provinz geflüchtet. Foto: Ascot Elite

Dieses lähmende Gefühl der Verwundbarkeit. Wo kommt das auf einmal her? Wie ein schleichendes Gift scheint es einzusickern in Harpers Kopf und in ihren Körper.