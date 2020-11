50 Jahre Frauenstimmrecht – «Der Hürdenlauf hat mit dem Frauenstimmrecht erst richtig angefangen» Am 15. November 1970 führte der Kanton Zürich das Frauenstimmrecht ein. Zwei Alt-Kantonsrätinnen und eine Pädagogin blicken zurück – und in die Gegenwart. Sharon Saameli

Teilnehmerinnen demonstrierten an der 1.-Mai-Kundgebung im Jahr 1970 in Zürich für die Einführung des Frauenstimmrechts. Im November 1970 wurde das Stimmrecht auf Kantonsebene eingeführt, im März 1971 dann national. Foto: Keystone

Die Mühlen der Demokratie mahlen langsam. Vor allem dann, wenn es um die Mitbestimmung geht, die eine neue Gruppe von Personen erhalten soll. Bis sich die Schweizer Männer dazu durchrangen, den Frauen mit Schweizer Pass das Stimm- und Wahlrecht zu erteilen, sollten mehr als hundert Jahre vergehen.

Ein kleiner Rückblick: In der Bundesverfassung von 1848 waren Frauen nicht mitgemeint. Anfang der 1920er-Jahre stimmten sechs Kantone, darunter auch Zürich, erstmals über das Frauenstimmrecht ab. Die Abstimmungen endeten alle mit einem negativen Ergebnis. 1948 feierte die Schweiz das 100-jährige Bestehen der Bundesverfassung und die «Schweiz, ein einig Volk von Brüdern»; die Schweizer Frauenverbände erklären das Motto um zu «Ein Volk von Brüdern ohne Schwestern». 1959 scheitert das Frauenstimm- und -wahlrecht in der eidgenössischen Volksabstimmung erneut – allerdings führten ab diesem Jahr verschiedene Kantone allmählich das Stimmrecht ein. Am 15. November 1970, vor exakt 50 Jahren also, gaben die Männer im Kanton Zürich ihr Ja zum Frauenstimmrecht.