Abo Die Verwaltung Winkel zieht um Viel Lob für Umgestaltung der neuen Gemeindeverwaltung

Die Dorfbevölkerung von Winkel durfte am Samstag einen Blick in die Büros des neuen Verwaltungsgebäudes werfen. Das Ergebnis kommt bei den Einheimischen gut an. Hell und freundlich lautete der Eindruck.