Eishockey: Klotens Küken im Fokus – Der jüngste EHC-Spieler überrascht David Reinbacher darf sein Talent mit Kloten in der Swiss League zeigen – und nutzt diese Chance. Der 16-jährige Verteidiger hat sich bestens in die erste Mannschaft eingelebt. Dominic Duss

Ist für einen 16-Jährigen schon weit: Kloten-Verteidiger David Reinbacher zeigt starke Leistungen und erhält dafür Lob von Coach Jeff Tomlinson. Foto: Christian Merz

Im vierten Spiel des EHC Kloten stand sein Name erstmals in der Startaufstellung. David Reinbacher bildete mit Flurin Randegger gegen die Ticino Rockets ein Verteidiger-Duo. Er zeigte eine solide Leistung – auch im Boxplay – und konnte seine Premiere in der Swiss League gar mit einem Skorerpunkt abschliessen. Sein Zuspiel leitete Robin Figren an Marc Marchon weiter und der schoss zum 6:1 ein.

Coach Jeff Tomlinson lobte den 16-Jährigen daraufhin und setzte ihn im Heimspiel gegen Sierre wieder ein. Erneut überzeugte Reinbacher mit gutem Positions- und Passspiel. Das 2:2 durch Jorden Gähler auf Vorlage von Juraj Simek hatte seinen Ursprung beim jüngsten Klotener. Der Treffer brachte ihm einen weiteren Skorerpunkt und – noch wichtiger – dem EHC schliesslich einen Punkt ein.