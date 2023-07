Gefrässiger Käfer in Kloten – Der Kampf gegen den Japankäfer geht noch lange weiter Das Insektizid ist in Kloten einstweilen fertig verspritzt. Das Problem Japankäfer ist damit aber noch lange nicht behoben. Christian Wüthrich

Die Spritzaktion gegen den Japankäfer in Kloten ist abgeschlossen. Ob das reicht, muss sich zeigen. Und andere Massnahmen dauern noch länger an. Foto: Balz Murer

Zwei Tage lang waren in Kloten rund 80 Personen im Einsatz, um Pflanzen mit Insektizid zu besprühen. So will man den gefrässigen Japankäfer ausmerzen, der in der Flughafenstadt entdeckt wurde. Dieser Kampf geht aber noch länger weiter. Neben dem Verbot zur Bewässerung von Wiesland und Rasenflächen (Gartenbeete und Topfpflanzen sind ausgenommen) gelten vor allem im Umgang mit Grün- und Schnittgut aus Gärten, für Kompost und Erde strikte Einschränkungen. All diese Materialien dürfen nämlich bis zum 30. September nicht mehr aus Kloten weggebracht werden. Darunter fallen selbst Blumentöpfe, die mit Erde oder anderem Substrat gefüllt sind.