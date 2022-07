Urfluss soll Staudamm weichen – Der Kampf um den letzten wilden Fluss Europas Der Tagliamento in Norditalien ist lebendig und kann noch seine eigene Geschichte erzählen. Nun gefährdet ein Schutzprojekt die Flusslandschaft. Benjamin von Brackel

Einzigartig und der Letzte seiner Art: Der Tagliamento in Norditalien fliesst von den Alpen in die Adria. Foto: Getty Images

Mindestens ein Denkmal erwartet man schon. Immerhin entspringt hier der «König der Alpenflüsse». Aus aller Welt kommen Forschende zum Tagliamento gepilgert, um zu verstehen, was das überhaupt ist: ein frei fliessender und naturnaher Fluss. Denn die begradigten, in Kanäle gepressten und ihres Willens beraubten Flüsse in Ländern Europas können einem das nicht mehr erzählen.