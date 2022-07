Wie navigieren und orientieren Sie sich?

Am liebsten mit der Karten-App von Apple. Ich komme mit Google Maps am leichtesten ans Ziel. Ich nutze eine andere App (Waze, Tomtom Go, Here We Go) oder ein klassisches Navi. Landkarten und Stadtpläne ersetzen jede Navigations-App. Mal so, mal so – weil ich für jede Situation die passende App habe.

