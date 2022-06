Faber und Pepe Lienhard opponieren – Der Kampf um die SRF-Radiostudios In den SRG-Gebäuden beim Bucheggplatz soll eine Schule entstehen. Dazu hat die Stimmbevölkerung klar Ja gesagt. Jetzt werden Musik-Grössen laut – und präsentieren ganz andere Pläne. Tim Wirth

Im Studio 1 im Radiostudio Brunnenhof nehmen die Jazzmusiker Michael Zisman und Heiri Känzig ihr neues Album auf. Foto: Dominique Meienberg

Akustik ist ein abstrakter physikalischer Vorgang. Doch bei Musikmenschen löst er zuverlässig Gefühlswallungen aus. «Willkommen in den heiligen Hallen», sagt Tonmeister Andy Neresheimer. Er öffnet die Flügeltüren zum Studio 1 am SRF-Standort Brunnenhof. Es sieht aus wie ein Mix aus Kirche und Turnhalle. Neresheimer klatscht in die Hände. «Ziemlich süffiger Klang», sagt er. Eine Messung eines ETH-Akustikers attestiert dem Raum «hervorragende raumakustische Qualitäten». Die Studios gehörten zu den bestklingenden Aufnahmesälen Europas.