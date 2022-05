Die Aufstellung des FC St. Gallen

So stellt FCSG-Coach Peter Zeidler sein Team heute auf:

Die St. Galler spielen heute in einer Aufstellung, die man auch im Cupfinal vom nächsten Sonntag erwarten könnte. Captain Lukas Görtler und Patrick Sutter, die am vergangenen Samstag beim 1:2 gegen Zürich nicht einsatzfähig waren, sind zurück in der Startaufstellung. Weiterhin ersetzt Julian von Moos auf dem rechten Flügel Christopher Lungoyi.