Fussballer mit Defibrillator – Raphael Dwamenas Kampf mit seinem Herzen Der ehemalige Stürmer des FC Zürich hat sich einen Defibrillator implantieren lassen, der ihm in einem Spiel das Leben rettet. Trotzdem steht seine Karriere vor dem Aus. Florian Raz

Der frühere FCZ-Sütrmer Raphael Dwamena muss sich mit 26 trotz implantiertem Defibrillator schon mit seinem Karriereende befassen. Foto: FC Blau-Weiss Linz

Eigentlich ist er viel zu gut für seinen Club. Das weiss Tino Wawra, Sportchef von Blau-Weiss Linz, als er sagt: «Einen Spieler mit der Qualität eines gesunden Raphael Dwamena findet man abgesehen von Salzburg in ganz Österreich nicht.»

In Zürich ist die Erinnerung noch wach an den jungen Mann aus Ghana, an seine Tore und Assists für den FCZ. Nach bloss einem halben Jahr Dwamena-Zauber in der Challenge League bietet Brighton & Hove aus der Premier League den Zürchern rund 16 Millionen Franken für den Angreifer.