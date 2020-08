Contact-Tracing – Der Kanton holt sich Passagierdaten für die Quarantäne-Kontrolle Dank einem Deal mit den Airlines kriegt die Kantonspolizei die Kontaktdaten von Fluggästen, die aus Covid-Risikoländern einreisen. Fürs Contact-Tracing darf sie aber nur die Daten der Zürcherinnen und Zürcher verwenden. Florian Schaer

Serbien, Singapur, Israel, Luxemburg, USA. Die aktuelle (und per 8. August aktualisierte) Quarantänepflicht-Liste des Bundes enthält 46 Staaten und Gebiete. Wer aus diesen Erdteilen in die Schweiz einreist, muss sich innert zweier Tage bei der Gesundheitsbehörde melden und sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. So hat es der Bund festgelegt – und so sollen es die Kantone jetzt umsetzen.