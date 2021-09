Verein Umfahrung Eglisau - «Der Kanton muss die Umfahrung Eglisau zur Top-Priorität erklären»

Rolf Hartl, Präsident des Vereins Umfahrung Eglisau, will mit einer Kampagne auf eine Beschleunigung der Verkehrsentlastung hinwirken.

Der Verein Umfahrung Eglisau (VUE) fordert mit seiner Kampagne: «Die Umfahrung Eglisau, jetzt!» Geht es Ihnen zu langsam voran?

Kurz und knapp: Ja. Seit mehr als 40 Jahren ist die inakzeptable Situation in Eglisau auf der verkehrspolitischen Agenda des Kantons, mal weiter vorne, mal weiter hinten. Der Eindruck entsteht, dass wir uns in einem Hamsterrad drehen oder uns wie Sisyphus vergeblich abrackern. Wir wollen mit unserer Aktion die Dringlichkeit unseres Anliegens in Erinnerung rufen und auch der Bevölkerung klarmachen, dass es aktueller denn je ist, sich für die Realisierung zu engagieren.