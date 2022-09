Bezirksgericht Bülach – Der Kavalier entpuppt sich als Vergewaltiger Eine Frau steigt zu einem Mann ins Auto, weil er ihr verspricht, sie ins Hotel zu fahren. Was dann geschieht, ist für sie ein Albtraum. Er spricht von einvernehmlichem Sex. Daniela Schenker

Die Schilderungen des Beschuldigten und der Privatklägerin gingen im Gerichtssaal weit auseinander. Foto: Johanna Bossart

Was als fröhlicher Abend begann, endete für eine Mutter dreier Kinder in einem Albtraum. Die Frau befand sich um 1.20 Uhr morgens zu Fuss auf dem rund ein Kilometer langen Heimweg von einem Oktoberfest im Bezirk Bülach in ein Hotel. Später wird sie schildern, wie 200 Meter vor ihrem Ziel ein weisser Audi neben ihr stoppte, der Fahrer die Scheibe runtergelassen und ihr angeboten habe, sie an ihr Ziel zu bringen. Es sei doch gefährlich, wenn eine junge, hübsche Frau um diese Zeit noch unterwegs sei. Weil sie müde war und ihre Füsse schmerzten, willigte die Frau ein.