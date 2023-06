Gemeinde Bassersdorf – Der Kindergarten Auenring muss saniert werden Der Zeitplan ist sportlich. Anfang September 2024 sollen die neuen Räumlichkeiten im Kindergarten Auenring bereit sein.

Der Doppelkindergarten Auenring wurde 1968 gebaut und muss «zwingend vollumfänglich saniert werden». So steht es in einer Mitteilung des Gemeinderats Bassersdorf. Ein Vorprojekt besteht bereits. Und dieses umfasst Folgendes: Der Kindergarten wird komplett zurückgebaut und durch einen Neubau ersetzt. Der Ersatzbau erfolgt in Holz- und Elementbauweise und verfügt über mehr Räumlichkeiten als das bestehende Gebäude. Ebenfalls ganzheitlich erneuert wird der Spielplatz. Die Bauarbeiten beginnen Mitte Oktober 2023. Der Bauabschluss ist auf Ende August 2024 geplant, sodass die neuen Räumlichkeiten Anfang September 2024 bezogen werden können.

Die Baukosten belaufen sich auf 2,075 Millionen Franken (plus/minus 10 Prozent). Der Gemeinderat hat den nötigen Kredit bewilligt und die Ausgaben als gebunden erklärt. Zudem wurde eine Baukommission eingesetzt. Mittels eines Pflichtenheftes wurden die Aufgaben und Kompetenzen geregelt.

