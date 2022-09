Für Massnahmen zum Klimaschutz – Der «Klimaball» rollt nach Bülach Sie ist nicht zu übersehen: Eine drei Meter hohe Kugel steht mitten auf dem Sonnenhof in Bülach. Doch was steckt dahinter? Klimaball

Noch bis am 19. September steht der Klimaball auf dem Sonnenhof in Bülach. Foto: PD

Bereits zur Eröffnung am 14. September blieben Passantinnen und Passanten beim Sonnenhof in Bülach auf dem Weg zur Migros oder zur Credit Suisse verwundert stehen und sahen sich die drei Meter hohe Kugel an. Und so befassten sie sich sogleich spielerisch mit Massnahmen zum Klimaschutz.

Eröffnung mit Martin Glaus, Leiter Stadtentwicklung

Der Klimaball ist eine mobile Installation, die bis Ende Jahr schweizweit an verschiedene Standorte rollt. Die Wanderausstellung informiert über die Klimakrise, sammelt Meinungen und Massnahmen. Zur Eröffnung berichtete Martin Glaus, Leiter Stadtentwicklung der Stadt Bülach, über laufende und kommende Projekte in Bülach. Wie der Klimaball wolle auch Bülach über partizipative Prozesse die Quartierbevölkerung zusammenbringen und gemeinsame Lösungen finden.

Nicht nur die Stadtentwicklung hat viele Fragen und Antworten. Auch der Klimaball zeigt mögliche Lösungen auf. Das griff die Impro-Theatergruppe Spontikeit auf: Ein improvisiertes Orakel lieferte humorvolle Antworten. Mit der Frage «Braucht es transparente Anlagekriterien?» und einem Blick zur Credit Suisse starteten die persönlichen Gespräche.

