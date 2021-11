Chef von Ärzte ohne Grenzen im Interview – «Der Klimawandel ist die grösste humanitäre Katastrophe der Menschheit» Niemand kennt die humanitären Brennpunkte dieser Welt besser als Stephen Cornish. Er erzählt, was viele nicht hören wollen – und was die Schweiz besser machen kann. Auch in der Pandemie. Cyrill Pinto

«Die Schweiz kann mehr tun»: Stephen Cornish, Generaldirektor der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, bei einem Besuch in Zürich. Foto: Samuel Schalch

Am Abend vor dem Interview ist Stephen Cornish aus Glasgow zurückgekehrt, wo er an der Klimakonferenz teilnahm. In Zürich besucht der Generaldirektor von Ärzte ohne Grenzen (Médecins sans frontières, MSF) das lokale Team, später tritt er bei einem Spendenanlass auf. Für MSF ist die Schweiz sehr wichtig: Über 260’000 Menschen spenden für die NGO, weltweit sind es 7 Millionen. Damit werden Einsätze von jährlich rund 41’000 Ärzten, Psychologinnen, Pflegerinnen und Logistikern finanziert.