Cabaret-Chansons in Dielsdorf – Der «König vom Land» ist im richtigen Leben Lehrer Den Schweizer Kabarettisten Ruedi Walter hat Stefan Onitsch zwar nie selber erlebt. Doch jetzt bringt er ein Soloprogramm im Stil jener Zeit auf die Bühne. Barbara Gasser

Stefan Onitsch tritt mit seinem Soloprogramm «König vom Land» am 24. Oktober im Teatro Dalla Piazza in Dielsdorf auf. Foto: Raphael Hofstetter

Die Premiere von «König vom Land» hat kürzlich in der Aargauer Gemeinde Frick stattgefunden. «Es lief alles genau so ab, wie ich mir das vorgestellt hatte», sagt Stefan Onitsch. «Ein schöner Saal in einem Kleintheater mit einem aufmerksamen Publikum, es hat alles gepasst.» Die Freude über den gelungenen Start seines ersten Soloprogramms ist gross.