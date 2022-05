Sven Bärtschi kehrt zurück – Der Königstransfer für den SC Bern Die Berner verstärken ihre Offensive substanziell: Der 29-Jährige, der fast 300 NHL-Spiele absolviert hat, unterschreibt für drei Jahre. Marco Keller

So dynamisch wie hier im Dress der Vancouver Canucks wollen die SCB-Fans in den nächsten Jahren Sven Bärtschi sehen. Foto: Rick Scuteri (Keystone)

Schon lange war gemunkelt worden, Sven Bärtschi werde nach der Saison möglicherweise aus Übersee in die Heimat zurückkommen, jetzt ist es wenige Tage nach dem Saisonende mit den Henderson Silver Knights in den AHL-Playoffs offiziell: Der Stürmer hat bis Ende der Saison 2024/25 beim SCB unterschrieben.



«Es war immer mein Ziel, die Karriere dereinst in der Schweiz fortzusetzen. Nun ist die Zeit reif, nach Hause zu kommen», sagt Bärtschi in der Medienmitteilung des SC Bern. «Ich habe in der NHL sehr viel gelernt. Dieses Gelernte will ich nach Bern bringen und der Mannschaft helfen. Ich freue mich riesig auf die Herausforderung beim SCB.» Auch Sportchef Andrew Ebbett freut sich über die Verpflichtung: «Sven verfügt über hervorragende Fähigkeiten als Skorer. Er ist ein kreativer Stürmer, der für uns den Wert eines zusätzlichen Ausländers einnehmen kann. Ich bin sehr glücklich, hat er sich für uns entschieden.»



Sven Bärtschi steht im September vor seiner Premiere in der National League: Als Junior war der Langenthaler nach seiner ersten richtigen NLB-Saison mit dem SCL nach Nordamerika gezogen und verbrachte dort die letzten 12 Jahre in der Western Hockey League, der NHL und der American Hockey League. In der besten Liga der Welt bestritt der einstige Erstrundendraft für Calgary, Vancouver und Las Vegas total 294 Spiele und liess sich dabei 138 Skorerpunkte notieren, 66 Tore und 72 Assists.

Mit der Verpflichtung von Bärtschi bekräftigt der SCB seine Vorwärtsstrategie nach der miserablen letzten Spielzeit, die sogar im Verpassen des Pre-Playoff gegipfelt hatte. Gerade in der Offensive dürfte sich die Durchschlagskraft mit ihm sowie den vorher schon bekannten Transfers von Chris DiDomenico, Joel Vermin, Marco Lehmann und Fabian Ritzmann markant erhöhen.

Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten.

