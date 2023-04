Eklat bei den Bayern – Bis der Starstürmer in der Kabine zuschlägt Sadio Mané attackiert Leroy Sané körperlich und fliegt aus dem Kader. Es ist ein Tiefpunkt nach enttäuschenden Monaten für den Angreifer. Sebastian Fischer

Noch nicht die ganz grosse Verstärkung: Sadio Mané nimmt vor der Partie gegen Manchester City auf der Bank Platz. Foto: Oli Scarff (AFP)

Hasan Salihamidzic hat sich den Verlauf der Geschichte sicher etwas anders vorgestellt, als er einen berühmten Fussballer in dessen Haustür eine Mango schälen sah. Das waren, zur Erinnerung, die Dimensionen, als Sadio Mané zum FC Bayern kam: Der Sportvorstand erzählte in der «Sport Bild» die Homestory von der Eroberung eines Fussballers von Welt. Noch ein Auszug aus dem Interview: «Nach ein wenig Smalltalk haben wir uns in eine Couch-Ecke gesetzt, wo ich ihm versicherte, dass ich mit dem Kopf durch die Wand gehen würde, um ihn zu bekommen.»

So war das im Sommer 2022 beim FC Bayern: Robert Lewandowski, der erfolgreichste Torschütze der jüngeren Vereinsgeschichte und vormalige Weltfussballer, würde den Club demnächst Richtung FC Barcelona verlassen, aber Sadio Mané, vormals Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool und Weltfussballerkandidat, war ja nun da, verpflichtet für 32 Millionen Euro Ablöse. Und nicht nur Salihamidzic war mächtig stolz darauf, sondern der ganze Verein. «Ich denke, die Fans werden ihn lieben und sind begeistert», sagte Präsident Herbert Hainer.

Das Problem mit dem Toreschiessen

Nun, im April 2023, haben die Bayern seit drei Wochen einen neuen Trainer angestellt, weil der alte, Julian Nagelsmann, aus dem Kader nicht das herausgeholt hat, was sich Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn vorgestellt hatten – schliesslich sei dieses Kader, so Kahn, ja eines der besten Europas. Unter dem neuen Trainer, Thomas Tuchel, hat die Mannschaft in dieser Woche mit einem 0:3 im Viertelfinalhinspiel der Champions League gegen Manchester City den zweiten Titel der Saison so gut wie verspielt, nachdem sie eine Woche zuvor aus dem DFB-Pokal ausgeschieden war.

Ein grosses Problem, auch wenn Salihamidzic die entsprechenden Fragen abwehrt, bleibt das Toreschiessen in Abwesenheit eines Mittelstürmers als Nachfolger für Lewandowski. Und Sadio Mané, der in Manchester einen Tag nach seinem 31. Geburtstag einmal mehr nur als Einwechselspieler aufs Feld kam, steht nicht etwa wegen seiner Tore im Mittelpunkt.

In Manchester lief die 83. Minute, es stand schon 0:3, und der Frust war gross, als Leroy Sané einen Pass auf Mané spielen wollte, aber das nicht klappte: Mané war in die Tiefe gesprintet, anstatt dem Passgeber entgegenzukommen. Daraus entstand eine schon auf dem Platz sichtbare Meinungsverschiedenheit, die darin gipfelte, dass Mané sich von seinem Kollegen provoziert fühlte und ihm später in der Kabine ins Gesicht schlug. Darüber berichtete am Mittwochabend die «Bild»-Zeitung. Und tags darauf folgte die Reaktion des Clubs: Mané wurde für das kommende Spiel gegen die TSG Hoffenheim suspendiert. Grund sei «ein Fehlverhalten» nach dem Spiel in Manchester. Zusätzlich werde Mané eine Geldstrafe erhalten.

Wie einst Ribéry und Robben

Der Senegalese befindet sich nun in feinster Gesellschaft in der Clubhistorie: Franck Ribéry schlug 2012, in der Halbzeit des Champions-League-Halbfinals gegen Real Madrid, Arjen Robben, es war der bisher letzte vergleichbare Vorfall. Die beiden hatten sich über die Ausführung eines Freistosses gezankt. Der Niederländer trug sogar ein blaues Auge davon, Ribéry musste angeblich 50'000 Euro Strafe zahlen. Der Ausgang der Geschichte ist bekannt: Rib & Rob vertrugen sich wieder, erreichten 2012 den Final und gewannen ihn 2013, nun endgültig als Legenden des Clubs.

Mané gegen Sané, das gab es schon einmal bei den Bayern: Arjen Robben mit einem Andenken an Franck Ribéry im Gesicht. Foto: Martin Meissner (AP/Keystone)

Von Mané und Sané gab es am Donnerstag, zwei Tage nach dem Spiel in Manchester, noch vor der Suspendierung wieder gemeinsame Trainingsbilder – zwar ohne grosse Versöhnungsgesten, aber auch ohne blaues Auge. Und überhaupt sind die Parallelen zu Robben und Ribery überschaubar: An die Klasse seiner berühmten Vorgänger reicht Mané in München nicht heran – und es wirkte zuletzt auch nicht so, als würde sich das noch mal ändern. 2023 hat er noch kein Tor geschossen und überhaupt erst dreimal von Anfang an gespielt.

«Er hat einen guten Schritt gemacht», sagte Tuchel nach dem 1:0-Sieg in Freiburg am vergangenen Samstag. Da hatte Mané in seiner auffälligsten Szene in vollem Tempo den Ball nur um wenige Zentimeter am Tor vorbeigechippt und ganz kurz mal wie jener Spieler ausgesehen, der in Liverpool regelmässig Weltklasseleistungen gezeigt hatte. Für einen Startelfeinsatz in Manchester reichte es dann aber wieder nicht. In der 69. Minute kam er für die Sturmmitte. Obwohl das bestimmt nicht seine stärkste Position ist.

Manés Zeit in München begann schon mit diesem Missverständnis, und vielleicht wollten die Clubchefs es mit Absicht nicht ganz auflösen: Lewandowski war weg, Mané da – aber Letzterer konnte seinen vermeintlichen Vorgänger gemessen an seinen Stärken gar nicht ersetzen. Mané, 1,74 Meter gross, war in Liverpool am besten als Flügelangreifer, der davon zehrt, Platz für seine Schnelligkeit zu haben. Und trotzdem sagte Salihamidzic zum Beispiel: «Er ist keine 1,90 Meter gross, aber er kann köpfen, er weiss, wie man Tore macht.» Mané, sollte das heissen, kann unser neuer Torjäger sein.

Bayerns Pfeile von überall

Die gemeinsame Geschichte begann gut: Die Bayern-Offensive funktionierte zu Saisonbeginn nach einem neuen Plan. Jeder nahm im Angriff mal eine andere Rolle ein, heraus kam schneller und technisch hochwertiger Fussball. «Ihre Pfeile kommen von überall», sagte der damalige Leipziger Trainer Domenico Tedesco. Mané schoss in seinen ersten drei Bundesligaspielen drei Tore.

Was folgte, war jedoch die Gewöhnung der Gegner an die Pfeile von überall, die erste Münchner Schwächephase der Saison und die Entdeckung von Eric Maxim Choupo-Moting auf der Auswechselbank. Der vormalige Ersatzspieler war im Herbst der unverzichtbare Protagonist der stärksten Münchner Saisonphase. Mané traf zwar auch hier und da noch mal, insgesamt steht er bei elf Toren. Aber er war nun einer von vielen Flügelspielern. Kurz vor der WM verletzte er sich, ein Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen.

Die Verletzung, die ihn das Turnier kostete, operiert werden musste und eine lange Reha nach sich zog, ist eine Erklärung für Manés schwache Rückrunde, ihm fehlt der Rhythmus. Eine andere lieferte Vorstandschef Kahn neulich in einer Sky-Talkrunde: «Er sucht sich beim FC Bayern immer noch selbst», sagte er über Mané. «Wie jeder Spieler in diesem Kader ist er in einer Konkurrenzsituation. Das kennt er so nicht.» Und: «Er ist schon ein Spieler, der das braucht, mit dem man sich viel beschäftigen muss.»

Sein angeblich nicht immer einfaches Verhältnis zu Nagelsmann war nach dessen Entlassung Gegenstand der Berichterstattung. Tuchel hat Manés Klasse bereits euphorisch gelobt, wobei man seine Liebeserklärungen an die Mannschaft spätestens mit etwas Vorsicht interpretieren muss, seit er in Manchester behauptete, sich ins eigene Team «schockverliebt» zu haben. Auch Tuchel dürfte wohl erkennen, dass der Mannschaft ein Stürmer fehlt.

Und so könnte dies das Ende der Geschichte sein: dass Salihamidzic nach einem Jahr, in dem er einen Trainer feuerte und einen Königstransfer suspendierte, im nächsten Sommer wieder darauf hoffen muss, einen Stürmer von Welt im Smalltalk in der Couch-Ecke zu überzeugen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.