Beachvolleyball-EM ohne Joana Heidrich – «Der Kopf war leer, der Körper auch» Im Gegensatz zu ihrem Bruder Adrian verzichtet Joana Heidrich gemeinsam mit ihrer Mitspielerin Anouk Vergé-Dépré auf die EM in Wien. Der Entscheid fiel dem Olympia-Bronze-Duo nicht leicht. Peter Weiss

Tränen der Rührung und Freude: Joana Heidrich (rechts) und ihre Berner Beachpartnerin Anouk Vergé-Dépré mit ihren Olympia-Bronzemedaillen nach der Landung in Kloten. Foto: Christian Merz (Keystone)

«Gerade als Titelverteidigerinnen wären wir natürlich sehr gerne in Wien angetreten», kommentiert Joana Heidrich, «aber wir haben einfach gemerkt, wie viel Energie die drei Wochen in Tokio uns gekostet haben. Der Kopf war leer, der Körper auch.» Allein schon die feucht-heissen Bedingungen in Japan hätten sehr an ihren Kräften gezehrt. «Ich glaube, wir hätten es in der kurzen Zeit nicht hinbekommen, die nötige Spannung wieder aufzubauen», fügt die Klotenerin an. «So hätte es wenig Sinn ergeben. Auch wenn es weh tut – der Entscheid war richtig.» Es sei sehr schade, dass die EM so kurz nach dem olympischen Beachvolleyball-Turnier ausgetragen werde, bedauert sie. «Zwei, drei Wochen später wäre es optimal gewesen.» Die Absage gebe ihr nun Zeit, um die Schulter etwas zu schonen, in der sie zuletzt Schmerzen verspürt habe. «Aber das war nicht der Hauptgrund», stellt Heidrich klar.