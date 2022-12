Ende des Zürcher Kulturhauses – Das Kosmos ist konkurs Das Zürcher Kulturhaus ist per sofort geschlossen. Gemäss dem neuen Verwaltungsrat lässt sich das Unternehmen nicht mehr länger aufrechterhalten – wegen der Finanzen. Ev Manz UPDATE FOLGT

Das Kosmos strahlt nicht mehr. Seit dem 5. Dezember ist der Betrieb eingestellt. Foto: Anna-Tia Buss

Nach nur drei Monaten im Amt fällt der neue Verwaltungsrat der Kosmos-Kultur AG einen folgenschweren Entscheid: Sie stellt den Betrieb des Zürcher Kulturhauses per sofort ein. Seit Montagmorgen ist der ganze Komplex geschlossen.

Die beiden derzeit einzigen Verwaltungsräte Robert Feusi und Valentin Diem deponierten am Montagmorgen die Bilanz beim Konkursgericht, wie die Kosmos-Kultur AG in einer Mitteilung schreibt. Bei ihrem Amtsantritt Anfang September sprachen sie von einer grossen unternehmerischen Herausforderung und verordneten dem Betrieb «eine sofortige harte Sanierung», wie es in der Mitteilung heisst.

Auch das Restaurant hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Valentin Diem hat jüngst die Karte verschlankt. Foto: Ela Çelik

Trotz der Sanierung beurteilt der Verwaltungsrat das betriebswirtschaftliche Konzept in der heutigen Form als ungenügend, die Kosten des Kosmos für den laufenden Betrieb als zu hoch und die Schuldenlast als zu erdrückend. Die Liquidität sei zudem nicht länger gesichert. Deshalb könne der Betrieb des Kosmos nicht länger aufrechterhalten werden und sich nicht weiter nachhaltig finanzieren lassen. «Es ist bedauerlich, dass es keinen anderen Weg gibt. Sämtliche Rettungsversuche sind gescheitert. Die finanzielle Lage des KOSMOS wurde uns nicht transparent dargelegt. Es ist nicht möglich, den Betrieb mit dieser Schuldenlast auf eine gesunde Basis zu stellen», lässt sich Roberto Feusi in der Mitteilung zititeren.

Wie viele Arbeitsplätze von der Einstellung betroffen sind und wie es mit der Liegenschaft an der Europaallee weitergeht, ist derzeit noch offen.

