Ukraine-Blog: Fotos, Fakes und Fragen – Der Kreml greift nach dem Internet-Giganten Yandex «Putins Bankier» soll Yandex, das russische Google, kaufen. So wollen die Behörden ihre Kontrolle über das Internet festigen. Betroffen sind auch Daten von europäischen Userinnen und Usern. Michelle Muff

Es droht ein Verkauf an Kreml-nahe Geschäftsleute: Ein Yandex-Lieferroboter vor dem Yandex-Hauptquartier in Moskau. Foto: AFP

Seit mehreren Wochen kursieren Berichte über den Verkauf und die Umstrukturierung des russischen Internetunternehmens Yandex. Gemäss verschiedener russischer Medien stehen dabei Putin-nahe Geschäftsmänner als potenzielle Käufer zur Wahl. Wie das in Washington ansässige Institut für Kriegsstudien (ISW) schreibt, hat Yandex versucht, ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der ausländischen Führungsgremien sowie des Kremls zu finden: «Aber jetzt scheint es, als würde es den Kampf gegen den Kreml verlieren.»

Zahlreiche Russinnen und Russen nutzen täglich die Dienstleistungen des Techgiganten, von der Suchmaschine zu Essensbestellungen bis hin zu Taxidiensten. Das Unternehmen besitzt die Daten von Millionen russischer Userinnen und User – und ist damit für den Kreml von grösstem Interesse. Auch im Ausland operiert der Techgigant: Lange hatte Yandex sein Hauptquartier in Amsterdam, und viele westliche Investoren hielten Anteile am Unternehmen.

Der Kreml versuche wahrscheinlich, den russischen Internetgiganten Yandex zu verstaatlichen, «um in Vorbereitung auf die russischen Präsidentschaftswahlen 2024 die Kontrolle über den russischen Informationsraum zu stärken», schreibt das ISW in einem neuen Bericht.

Verkauf an «Putins Bankier»

Gemäss einer Recherche des unabhängigen russischen Portals «Meduza» von Mitte Juli befürwortete der stellvertretende Erste Stabschef des Präsidialamts, Sergei Kirijenko, einen neuen Plan zum Verkauf der russischen Vermögenswerte von Yandex. Kirijenkos Plan würde das Unternehmen an ein Konsortium von Geschäftsleuten mit Beziehungen zu Juri Kowaltschuk übertragen. Kowaltschuk ist ein Milliardär, der als «Wladimir Putins persönlicher Bankier» bekannt ist. «Er festigt damit seine Kontrolle über die Spitze des russischen Internets und erweitert den Einfluss des Kremls auf die Branche», so «Meduza».

Die mögliche Übertragung von Yandex deutet laut dem ISW darauf hin, dass Putin Kirijenko für seine persönliche Loyalität belohnen will. Denn Kirijenko positionierte sich nach dem Wagner-Aufstand vom 24. Juni weiterhin öffentlich als überzeugter Putin-Loyalist. «Putin könnte sich damit Kirijenkos Loyalität im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen 2024 sichern», so das ISW.

Ob der Deal zustande kommt, ist weiterhin unklar. Gegenüber Reuters berichteten Insider am Donnerstag, dass die Gespräche auf Eis liegen. Denn die Behörden fürchten einen Abgang von wertvollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Im Fall einer Verstaatlichung bestehe die Gefahr, dass die «Gehirne» von Yandex massenhaft abwandern würden, so eine Quelle gegenüber Reuters.

Yandex-Gründer verurteilt «barbarische Invasion Russlands»

Am Donnerstag äusserte sich Arkady Volozh, der Gründer und ehemalige CEO von Yandex, zum ersten Mal öffentlich zum Angriffskrieg in der Ukraine. «Ich bin absolut gegen die barbarische Invasion Russlands in der Ukraine, wo ich, wie viele andere, Freunde und Verwandte habe. Ich bin entsetzt über die Tatsache, dass jeden Tag Bomben auf die Häuser von Ukrainern fliegen», sagte Volozh in einem Statement.

Es habe viele Gründe gegeben, warum er bisher geschwiegen habe, liess Volozh verlauten: «Man kann über die Aktualität meiner Erklärung streiten, aber nicht über ihren Inhalt. Ich bin gegen den Krieg.»

Er verurteilt den Angriffskrieg öffentlich: Yandex-Gründer Arkady Volozh. Foto: AFP

Volozh, der inzwischen in Israel lebt, gehört nun zu den wenigen führenden russischen Geschäftsleuten, die die Invasion in der Ukraine öffentlich verurteilt haben. Einige russische Insiderquellen spekulieren nun laut dem ISW, dass Volozhs Erklärung eine «weisse Fahne» sei, die zeige, dass er akzeptiert habe, dass der Kreml wahrscheinlich mit seiner mutmasslichen Verstaatlichung von Yandex fortfahren werde.

Datenskandal bei Yandex

Wie das ISW schreibt, scheint der Kreml Yandex nun auch dazu zu zwingen, internationale Tochtergesellschaften zu verkaufen oder sich von ihnen zu distanzieren. Grund dafür soll die Einhaltung der strengen russischen Gesetze zur Offenlegung von Daten sein. So erhält nach einem neuen Gesetzesentwurf der russische Inlandgeheimdienst (FSB) ab dem 1. September 2023 rund um die Uhr Fernzugriff auf Informationssysteme und Datenbanken von Taxibestelldiensten.

Der Ukraine-Blog Der Ukraine-Krieg kann live mitverfolgt werden. Zehntausende Menschen posten in sozialen Medien laufend Eindrücke, Bilder und Videos aus den Kriegsgebieten. Oft ist unklar, woher die Informationen stammen und mit welcher Absicht sie verbreitet werden. Wir versuchen in diesem Blog, die Flut von Informationen für Sie einzuordnen. Es werden hier Ereignisse und Debatten aufgenommen und hinterfragt, welche die sozialen Medien besonders bewegen. Wichtig ist uns dabei, dass stets auch Menschen aus der Konfliktregion zu Wort kommen, deren Stimmen und Schicksal in der Informationsflut über den Krieg manchmal untergehen. Wir legen dabei stets unsere Quellen offen und deklarieren auch, wenn wir etwas nicht überprüfen können.

Davon betroffen ist auch «Yandex Go» (Yango), eine Tochtergesellschaft von Yandex. Die Firma operiert in über 20 Ländern, unter anderem auch in Norwegen, Finnland, Israel und Georgien. Gemäss «Meduza» wird die Geheimpolizei rund um die Uhr uneingeschränkten Zugang zu den Daten von Yango-Usern innerhalb und ausserhalb von Russland erhalten: Dazu zählen nicht nur von den Geräten generierte Informationen wie IP-Adressen und Seriennummern, sondern auch Daten der Kunden wie Namen, Telefonnummern, Bankkonten, E-Mail-Adressen, Nutzerkommentare und die Adressen ihrer Reisen.

Laut dem israelischen Magazin «Calcalist» steht Yandex derzeit in Verhandlungen über den Verkauf seines Taxidienstes Yango Israel. Gegenüber der russischen Staatsagentur Tass verneinte das Unternehmen einen möglichen Verkauf. Finnische und norwegische Regulierungsbehörden liessen am Dienstag verlauten, sie hätten Yandex verboten, personenbezogene Daten von Yango-Kunden an Russland zu übertragen.

«Es besteht ein akutes Risiko für die Privatsphäre, da russische Behörden potenziell die Bewegungen norwegischer Bürger über Yango überwachen könnten», erklärte die norwegische Datenschutzbehörde.

Gemäss verschiedenen Berichten wurde Yandex schon dafür gebüsst, weil das Unternehmen sich weigerte, Daten gegenüber dem FSB offenzulegen. Wie das ISW schreibt, verhängte die russische Regierung bereits eine Geldstrafe gegen den derzeitigen CEO von Yandex, Artem Savinovsky, wegen der Nichteinhaltung der russischen Zensurgesetze durch Yandex. Laut dem ISW kann das als Versuch der Behörden gewertet werden, Yandex dazu zu zwingen, «die russischen Zensurgesetze nicht nur in Russland, sondern weltweit zu befolgen».

Zahlreiche blockierte VPN

In den vergangenen Tagen berichteten auf Social Media zudem zahlreiche russische Internetnutzer von technischen Problemen mit VPN-Diensten. Ein VPN weist einem Tablet oder Computer eine neue IP-Adresse zu – und wird von Russinnen und Russen genutzt, um die Internet-Zensur zu umgehen.

Gemäss dem unabhängigen russischen Medium «Mediazona» kamen Experten zum Schluss, dass die Blockaden nur Einzelpersonen beträfen, die ausländische VPN-Dienste nutzten. Bei der derzeitigen Blockade haben die Behörden laut «Mediazona» neue Strategien genutzt, um den Datenverkehr zu bewerten und Verbindungen zu blockieren. Die Kontrolle der russischen Behörden im Internet nimmt damit zu – und für russische User wird es immer schwieriger, an unabhängige Informationen zu gelangen.

