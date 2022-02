Anerkennung der Separatisten-Gebiete – Der Kreml treibt die Eskalation voran Russlands Präsident anerkennt die separatistischen Gebiete Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten. Damit ist der Boden für eine Invasion bereitet, die USA sehen die Chancen einer diplomatischen Lösung schwinden. Daniel Brössler, Berlin , Fabian Fellmann, Washington

Ist das der Auftakt zu einem militärischen vorrücken? Wladimir Putin beim Unterschreiben der Anerkennungspapiere. Foto: Alexey Nikolsky (AP/Keystone)

Ungeachtet dramatischer diplomatischer Bemühungen schwindet die Hoffnung, dass der russische Präsident Wladimir Putin noch von einem Befehl zum Angriff auf die Ukraine abgebracht werden kann. Putin anerkannte am späten Montagabend die «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine formell als unabhängige Staaten. Damit reagierte er auf eine Bitte der Anführer der beiden faktisch von Russland kontrollierten Separatistenregionen im Donbass. Zudem ordnete er die Entsendung von Truppen in die Ostukraine an. Sie sollen «für Frieden sorgen», wie aus einem Dekret hervorgeht. Wann die Soldaten entsendet werden, war zunächst unklar (verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im Ticker).

Die Anerkennung der beiden «Volksrepubliken» gilt als wahrscheinlicher Auftakt zu einem militärischen Vorrücken Russlands gegen die Ukraine. Mit einer analogen Begründung rechtfertigt Russland die Besetzung separatistischer Gebiete in anderen Ländern, etwa in Georgien.

Die Begründung Putins für den Schritt deutet ebenfalls auf eine nahende militärische Operation hin. Zuerst berief er eine Sitzung seines Sicherheitsrats ein, in der seine Minister vor laufender Kamera über die Gründe für eine Anerkennung der Gebiete diskutierten. Putin erklärte noch, sich die Sache überlegen zu wollen – um wenig später in einer über eine Stunde langen Rede seine Entscheidung auszuführen.

Mit der Ostukraine beschäftigte er sich dabei nur am Rande, als er die Minsker Abkommen zur Beilegung der Konflikte in der Ostukraine für gescheitert erklärte. Dafür beklagte Putin länglich und weitgehend faktenfrei, Lenin habe irrtümlicherweise die Ukraine gegründet. Und heute strebe die Ukraine die Entwicklung von Atomwaffen an, mit der Hilfe der USA, die über Basen in der Ukraine Russland anzugreifen trachteten. Ziel der USA sei es, Russland wirtschaftlich und militärisch zu knechten.

Putin warnt Kiew

Putins Klagen lassen sich kaum mehr durch Diplomatie wegverhandeln. Vielmehr ist jetzt alles dazu bereit, dass Russland zum angeblichen Schutz der Bevölkerung im Donbass erneut in die Ukraine einmarschieren kann, sofern Putin das will.

Mögliche Vorwände dafür lieferten russische Medien, die am Wochenende über ukrainische Angriffe in Luhansk und Donezk berichteten. Auch sollen unter anderem ukrainische Saboteure in Russland am Werk sein und zwei ukrainische Militärfahrzeuge die Grenze zu Russland überquert haben, wo sie von russischen Truppen zerstört wurden. Putin verlangte von der Ukraine die «sofortige» Einstellung aller militärischen Aktivitäten und drohte: «Ansonsten wird die gesamte Verantwortung für die mögliche Fortdauer des Blutvergiessens vollständig in der Verantwortung des Regimes in der Ukraine liegen.» Der ukrainische Verteidigungsminister wies die Vorwürfe alle als falsch zurück.

Vor solchen Propagandaaktionen warnen die amerikanischen Geheimdienste seit Monaten in hohem Detailgrad, etwa vor inszenierten Scheinangriffen, um einen Vorwand für eine Invasion zu fabrizieren. Und nun scheint die russische Seite diese Pläne Zug um Zug umzusetzen. Bei den Amerikanern herrschte deswegen am Montag Ernüchterung. Jake Sullivan, Bidens Nationaler Sicherheitsberater, sagte in einem Fernsehinterview: «Die Wahrscheinlichkeit einer diplomatischen Lösung sinkt Stunde um Stunde angesichts der russischen Truppenbewegungen.» Biden berief am Nachmittag trotz eines Feiertags erneut den nationalen Sicherheitsrat ein.

Sowohl die US-Regierung als auch die EU kündigten am Montagabend umgehend Sanktionen gegen Russland an, als Reaktion auf die Anerkennung der separatistischen Gebiete Luhansk und Donezk. Sie dürften jenen von 2014 ähneln, als Russland bereits die zur Ukraine gehörige Krim besetzt hatte. Unter anderem wird der Geldfluss aus der EU und den USA in die separatistischen Gebiete verboten, zudem werden die führenden Köpfe hinter der Anerkennung persönlich sanktioniert.

Die russischen Börsen und der Rubel drehten nach Putins Rede deutlich ins Minus. Weltweit gerieten die Märkte unter Druck, während die Olpreise anzogen.

Wappnen für Cyberangriffe

US-Präsident Biden hat die USA in den vergangenen Tagen auf einen nahenden Krieg in der Ukraine und dessen Folgen für die USA vorbereitet. Um einen weiteren Anstieg der Energiepreise zu bremsen, sei er bereit, die Treibstoffreserven einzusetzen. Er hat zudem die Betreiber kritischer Infrastrukturen und den Finanzplatz bei einem Treffen erneut gewarnt, sich gegen digitale Angriffe von russischer Seite zu wappnen.

Die Republikaner versuchen nun, aus der Ukraine-Krise politisches Kapital zu schlagen. Lange hatten sie den Eindruck erweckt, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten, um ein Gesetz mit viel weit reichenderen Sanktionen gegen Russland zu beschliessen. Die Gespräche scheiterten am Freitag, weil die Republikaner einen Teil der Strafmassnahmen sofort in Kraft setzen wollten. Die Republikaner kritisieren Biden nun als unentschlossen. Das ist scheinheilig: Viele in der Republikanischen Partei streben einen Rückzug der USA von ihrer Funktion als Ordnungsmacht in Europa und auf der Welt an.

Nun kommt eine Diskussion darüber in Gang, was Biden Putin anbieten könnte, um einen Krieg in der Ukraine doch noch abzuwenden. Bisher versuchte er es mit dem Versprechen nach Sicherheitsgarantieren für Russland: Verhandlungen über die Sicherheitsarchitektur in Europa, etwa über Truppengrössen, mehr Transparenz und neuerliche Abrüstung. Einige Stimmen schlagen vor, Putin bei Nord Stream 2 entgegenzukommen.

