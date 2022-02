Streit um richtige Strategie – Der Krieg wütet auch in den USA Die Invasion der Ukraine verschärft das Trump-Problem der Republikaner und zieht Präsident Biden noch tiefer hinab. Martin Suter

Hinkt bei den Sanktionen den Europäern hinterher: Präsident Joe Biden am letzten Donnerstag. Foto: Alex Brandon (AP/Keystone)

Am Samstagmorgen, im Lift, war man sich einig. Es könnte gefährlich werden nach dem Überfall Putins auf die Ukraine, dem stimmte Jennifer zu. Dann sagte sie: «Trump arbeitet für ihn. That scumbag!»

Die Republikaner bekunden mit der neuen Situation mehr Mühe als die Demokraten. Seit Ex-Präsident Donald Trump den Befehl Wladimir Putins zum Einfall in den Osten der Ukraine am Mittwoch als «ziemlich smart» gelobt hatte, gehen seine politischen Freunde auf Distanz. Sie bemühen sich aber darum, den Groll des Parteioberhaupts nicht zu erregen. Festen Boden finden sie in der Aussage, Präsident Joe Bidens Schwäche sei für den Kriegsausbruch mitverantwortlich.