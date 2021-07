Letzte Kolumne «Nachspiel» – Der lange Abschied Unser Autor schreibt endlich über Harry Bosch, was er erstmals vor 19 Jahren tun wollte. Meinung Matthias Lerf

«Papa, was tun die da?»: Ausschnitt aus dem «Garten der Lüste» von Hieronymus Busch, einer Inspirationsquelle der Los-Angeles-Krimis von Michael Connelly. Foto: Museo del Prado

Das ist die letzte «Nachspiel»-Kolumne und seit fast 19 Jahren steht auf meinem Zettel mit möglichen Themen an erster Stelle ein Name: Harry Bosch. So heisst ein Detektiv im Los Angeles Police Department. Er ist zwar längst pensioniert, ermittelt aber immer noch in der Stadt, in der das Verbrechen ebenfalls nie schläft. Erfunden hat ihn der ehemalige Gerichtsreporter Michael Connelly.

Harry Bosch ist ein fester Bestandteil meines Lebens, so ritualisiert wie das Zähneputzen. Alle paar Monate betrete ich eine Buchhandlung mit englischsprachigen Werken und schaue, ob es unter C wie Connelly etwas Neues gibt. Natürlich könnte ich das auch online tun, aber bei diesen Geschichten bevorzuge ich die altmodische Methode. Und freue mich riesig auf den Tag, an dem im Regal ein neues Buch steht. Enttäuscht werde ich selten: Michael Connelly ist ein fleissiger Schreiber.