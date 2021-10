Wegweiser noch nicht angepasst – Der lange Weg zum neuen Stadionnamen Das Heimstadion des EHC Kloten hat seit Beginn der Saison eine neue Namenspatin. Bis überall der neue Name Stimo Arena steht, dauert es noch. Astrit Abazi

Noch steckt die Stimo Arena in einer Identitätskrise. Diese soll bis Ende Jahr behoben werden. Foto: Sibylle Meier

Waldstadion, Schluefweg, Kolping-Arena – das Heimstadion des EHC Kloten hat in seiner fast 70-jährigen Geschichte schon einige Namenswechsel durchgemacht. Seit einem Monat und mit dem Beginn der Saison 2021/22 ist nun auch Swiss Arena passé. Die Eishalle am Schluefweg hat einen neuen Namenspartner in der Klotener Firma Stimo Generalunternehmungen AG gefunden. Bis sich der neue Name Stimo Arena unter den Fans des EHC eingebürgert hat, dürfte es aber noch eine Weile dauern. In und um Kloten müssen davor noch die Strassenschilder ausgetauscht werden.