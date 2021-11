Im Schneckentempo zum Rekord – Der langsamste Radprofi der Welt Davide Formolo fährt Radrennen auf Stufe World Tour. Der 29-jährige Italiener kann aber auch ganz langsam unterwegs sein. Herbie Egli

Davide Formolo bei der 16. Etappe des Giro d’Italia 2021. Foto: Luca Bettini (Keystone)

Davide Formolo war dieses Jahr beim Gesamtsieg von Tadej Pogacar an der Tour de France als Helfer dabei. Und der 29-jährige Italiener gewann 2015 eine Etappe des Giro d’Italia. Formolo weiss also, wie man schnell radfahren muss.

Nun hat sich der Profi für die andere Variante entschieden. Für jene, wie man am langsamsten vorwärtskommt. Formolo griff beim Festival del Ciclista Lento im italienischen Bassano del Grappa in Venetien den Stundenweltrekord im Langsamfahren an. Zusammen mit Maria Vittoria Sperotto, die ebenfalls Radprofi ist. Bedingung für die beiden war, dass sie nicht stillstehen dürfen. Gleichgewicht war also gefragt. Ausdauer haben die beiden ja.

Formolo und Sperotto dürfen sich nun langsamste Radprofis der Welt nennen. Beide legten in einer Stunde die genau gleiche Distanz zurück: Nämlich 918 Meter. Das italienische Duo unterbot die bisherige Bestmarke von Bruno Zanoni um 152 Meter. Der ehemalige italienische Radprofi hatte diese vor zwei Jahren aufgestellt.

Im Vergleich: Formolo und Sperotto waren bei ihrer Rekordfahrt rund 60-mal langsamer unterwegs als Victor Campenaerts bei seinem Stundenweltrekord 2019. Der Belgier legte damals in Mexiko 55,089 Kilometer zurück.

