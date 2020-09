Neues Angebot im Glattpark – Der Lastwagen unter den E-Velos Im Glattpark kann seit kurzem ein elektrisches Cargo-Bike ausgeliehen werden. Dieses kann neben Lasten auch kleine Kinder transportieren. Fabian Boller

Das Velo wird bis 25 km/h elektrisch unterstützt und hat eine Reichweite von 50 bis 80 Kilometern. Foto: Raisa Durandi

Wer mit dem Velo mal etwas mehr Gewicht oder sogar seine Kinder transportieren will, kann im Glattpark seit kurzem auf ein elektrisch angetriebenes Cargo-Bike zurückgreifen. Das Velo ist Teil des Netzwerks Carvelo2go von der Mobilitätsakademie des TCS. Wer ein Velo ausleihen will, kann sich über das Internet registrieren und gegen Gebühr auf alle über 330 Cargo-Fahrräder des Anbieters in der Schweiz zurückgreifen. Je nachdem, ob mit oder ohne Abo, kostet das Ausleihen 1.25 oder 2.50 Franken pro Stunde. In den Glattpark gebracht wurde das Angebot durch die Stadt Opfikon.