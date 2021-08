Zu wenig Lehrerinnen und Lehrer - Der Lehrkräftemangel ist zum Teil hausgemacht

Dass vor dem neuen Schuljahr noch immer Lehrerinnen und Lehrer fehlen, ist zum Teil auch dem System geschuldet. Themenfoto: Ennio Leanza (Keystone)

Es ist jedes Jahr das Gleiche. Wenige Wochen vor Schulbeginn sind noch zahlreiche Stellen an den Schulen nicht besetzt. Schulleitungen und Schulpflegen, so etwa in Kloten oder Opfikon, suchen händeringend nach Lösungen. Sie stellen notfallmässig Personen ein, die gar nicht pädagogisch ausgebildet worden sind. Sie streichen in den ersten Wochen Förderstunden, Halbklassenunterricht und Teamteaching. Und natürlich machen sie Gebrauch von Stellvertretungen.

Einen Vorwurf machen kann man den Schulen dafür nicht. Sie versuchen, im Rahmen des Systems das Beste aus der Situation zu machen. Aus einer Situation notabene, in der es noch viel Verbesserungspotenzial gibt. Es ist erschreckend, wie normal es inzwischen geworden ist, dass für die stetig wachsende Anzahl von Schülerinnen und Schülern nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stehen. Der Gedanke daran, dass auch diesen Sommer viele Kinder schon den ersten Tag des neuen Schuljahrs mit einer Notlösung beginnen müssen, ist irgendwie beelendend.