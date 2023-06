Sieg und Strafe an Pferderennen – Der Lehrling zeigt allen den Meister Der Dielsdorfer Jockey-Stift Pablo Werder düpiert an den Pferderennen in Frauenfeld zweimal die Profis und zahlt dennoch viel Lehrgeld. Werner Bucher

Den grössten Erfolg seiner jungen Karriere feierte Pablo Werder mit Checkpoint in Frauenfeld. Foto: Ueli Wild (Horseracing)

Kurz vor Abschluss seiner Lehre als Rennreiter buchte der 18-jährige Pablo Werder einen sensationellen Doppelerfolg an den Frauenfelder Pferderennen. Im Sattel von Whaze, den er schon am Ostermontag auf der gleichen Bahn zum Sieg pilotiert hatte, führte Werder ein Quartett ungefährdet bis in den Einlauf des Flachrennens über 1600 m an. Hinter ihm positionierte sich Clément Lheureux mit dem Schimmel Miyaz für einen Vorstoss an den Rails. Weil Werder unerlaubt nach innen zog, musste er sein Pferd zurücknehmen.