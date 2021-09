Impfzentrum Bülach – Der letzte Piks in der Stadthalle Am Dienstagabend hat das Impfzentrum Bülach die Tore geschlossen. In den vergangenen 25 Wochen wurden dort rund 76’000 Personen geimpft. Flavio Zwahlen

Livia Valenti aus Dielsdorf gehört zu den letzten Personen, die sich im Impfzentrum Bülach gegen das Coronavirus haben impfen lassen. Foto: Sibylle Meier

Dienstagabend, 18.30 Uhr: Im Impfzentrum Bülach treffen die letzten Impfwilligen ein. Nur noch wenige Kabinen sind in Betrieb. Wartezeit gibt es keine mehr. In der letzten halben Stunde nutzen noch eine Handvoll Leute die Gelegenheit, sich in der Stadthalle gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Eine von ihnen ist Livia Valenti aus Dielsdorf. Sie erhält die zweite Impfung. Nach dem Piks ist sie erleichtert: «Ich fühle mich frei. Endlich kann ich in meiner Freizeit wieder mehr unternehmen.» Die 40-jährige Coiffeuse nennt das Zertifikat als Hauptgrund für die Impfung. Doch sie habe auch Respekt vor der Krankheit.