Reaktion auf hohe Fallzahlen – Der letzte Strohhalm vor dem Lockdown Der Kanton Zürich verschärft die Corona-Regeln für Restaurants, Läden, Privatanlässe, Schulen und Silvester. Matthias Scharrer

Angespannte Lage: Regierungspräsidentin Silvia Steiner mit Sicherheitsdirektor Mario Fehr. Foto: Keystone

Auf Druck des Bundesrats hat die Zürcher Regierung nun früher als geplant ihre neuen Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bekannt gegeben, wie Regierungspräsidentin Silvia Steiner (CVP) am Dienstag vor den Medien sagte. Sie gelten vom 10. Dezember bis zum 10. Januar. Grund sind die hohen Fallzahlen, die derzeit im Kanton Zürich exponentiell zunehmen.

Falls sich daran nichts ändert, wäre die nächste Option laut Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) ein Lockdown – oder etwas, das dem sehr nahe käme, wie Steiner sagte. In den Zürcher Spitälern waren am Dienstag laut Rickli noch 47 Covid-Betten frei. «Aber wir haben zu wenig Personal in den Spitälern.» Das sind die Massnahmen.