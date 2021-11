Dealer sagt aus, Italien ermittelt – Der letzte Versuch, die Wahrheit zu finden – wurde Pantani ermordet? 2004 stirbt die italienische Radlegende Marco Pantani. Offiziell an einer Überdosis Kokain. 46 Minuten einer geheim gehaltenen Zeugenaussage beleuchten den Fall neu. Oliver Meiler

Marco Pantani gewinnt 1998 die Tour de France und den Giro d’Italia. 1999 wird er wegen Dopings gesperrt. 2004 stirbt der Italiener 34-jährig. Foto: Mauro Pilone/Keystone

Fast 18 Jahre nach dem Tod von Marco Pantani gibt es einen weiteren Versuch, um das Drama aus Zimmer 5D der Residence Le Rose in Rimini genauer auszuleuchten. Anders als bisher, womöglich mit neuen Erkenntnissen. Es ist wohl auch gleich der letzte Versuch, die Wahrheit hinter dem vielleicht gar nicht mysteriösen Tod des «tragischsten Helden in der Geschichte des italienischen Sports», wie der «Corriere della Sera» den Radrennfahrer nennt, so zu deuten, dass auch die Familie damit leben kann.

Diesmal war es allerdings nicht die Familie, die bei der Staatsanwaltschaft von Rimini um eine Ermittlung gebeten hat. Ausgelöst hat sie der Dealer, der damals das Kokain ins Hotelzimmer gebracht hatte, das Pantani umgebracht haben soll. Der sagt, er habe Pantani ein halbes Jahr vor dessen Tod kennen gelernt, und Pantani habe damals in keiner Weise den Eindruck erweckt, dass er sich mit einer Überdosis aus Drogen und Medikamenten selbst das Leben nehmen wolle.