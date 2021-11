Kickboxen: Gala in Bachenbülach – Der Lokalmatador und Vize-Weltmeister steigt in den Ring Luk Messerli hat mit seinem Sieg an den Internationalen Deutschen Meisterschaften einen grossen Erfolg gefeiert. Auf seinen ersten Schweizer Meistertitel muss er noch eine Weile warten. Peter Weiss

Luk Messerli demonstriert mit seinem Club- und Nationaltrainer René Maier die Kickbox-Beintechnik. Foto: Sibylle Meier

Luk Messerli durchlebt in diesen Tagen ein Wechselbad der Gefühle. An den internationalen Deutschen Meisterschaften, seinem ersten grossen Wettkampf seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie, setzte er sich am vergangenen Wochenende in Würzburg gegen deutlich grössere Gegner durch und sicherte sich damit den Titel im Schwergewicht der Junioren. Seine Freude darüber ist ebenso gross wie der Stolz seines Trainers. René Maier, Chefcoach und Inhaber des Bülacher Modern Martial Arts Centers (MMAC), stuft den Sieg in Würzburg höher ein als Messerlis bis dato grössten Karriere-Erfolg: die Silbermedaille an der Junioren-WM im September 2019 im irischen Cork. «In Würzburg ist er auf viel stärkere Gegner getroffen, es brauchte viel mehr, um sich gegen sie durchzusetzen.»