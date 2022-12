Industrie von Bachenbülach – London-Bus wirbt für italienisches Mittagessen Imbisswagen sind im Trend. Auch in der Industrie von Bachenbülach steht ein Exemplar. Dort gibt es italienische Speisen. Thomas Mathis

David Lopez und Alessandro Bonomo betreiben den Imbissstand in Bachenbülach. Sicely Arza bereitet die Speisen zu. Foto: Raisa Durandi

Kulturen treffen auf dem kleinen Stück Land in der Industrie von Bachenbülach zusammen. Der Hingucker ist der rote Doppelstockbus, der früher auf der Linie 501 in London verkehrte und später in die Schweiz kam und im Raum Winterthur stationiert war. Dahinter versteckt ist ein schwarzer Imbisswagen, in dem die 39-jährige Sicely Arza kocht. Sie stammt aus Bolivien, hat in Spanien gelebt und sich nun in Bülach niedergelassen. Daneben befinden sich ein Festzelt sowie ein Bauwagen, der im Innern im Western-Stil ausgebaut ist.