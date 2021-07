Geheimtipp Lošinj – Der Luxus kehrt zurück auf die kroatische Trauminsel Wie auf der kroatischen Insel Lošinj alter Glanz wieder auflebt – mit Schweizer Hilfe. Brigitte Jurczyk

Kleinod direkt am Meer: Das zur Lošinj-Gruppe gehörende Boutiquehotel Alhambra Spa. Foto: Brigitte Jurczyk

Ein würziger Duft liegt in der Luft. Das dichte Dach, das die Kronen der Pinien bilden, spendet angenehmen Schatten. Von der Bucht weht eine laue Brise, der Teufel kommt höchstpersönlich. Gegrillt und auf einem Bett von Spinat. Heute Morgen hatte der Seeteufel noch ein unbeschwertes Leben in der Adria geführt, bis Daniel, Weltmeister der Speerfischer, ihn aus dem Wasser vor der Insel Lošinj holte.

«Wir verwenden ausschliesslich Fisch aus dem Meer vor der Haustür!», sagt Igor Sadar und zeigt auf das kristallklare Wasser vor der Taverna Cigale. Der junge Küchenchef mit den tätowierten Sternchen auf der Hand ist vernarrt in lokale Meeresfrüchte wie Tintenfisch oder Hummer. Er bestellt bei Daniel, und der liefert prompt.

Aus dem Meer vor der Haustür: Chefkoch Igor Sadar präsentiert den Fang des Tages. Foto: Brigitte Jurczyk

Was der Koch aus der fangfrischen Beute zubereitet, lässt den Gästen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Man sitzt auf einer gemauerten Terrasse, die bilderbuchschöne Bucht von Čikat im Inselsüden im Blickfeld. «Weisst du, was Čikat heisst?», fragt Melissa, die für die beiden direkt ans Meer grenzenden Hotels Bellevue und Alhambra Spa-Konzepte entwickelt hat. «Übersetzt ist das hier die Bucht der Wartenden», sagt die Frau im orangefarben gemusterten Flatterkleid: «Lošinj war bekannt für Schiffsbautradition und eine grosse Flotte. Gingen die Männer hinaus aufs Meer, wanderten die Frauen entlang der Bucht bis zur Kirche Maria Verkündigung und warteten darauf, dass die Schiffe zurückkamen.»

Hier warteten die Frauen einst auf die Rückkehr der Fischer: Die Kirche Maria Verkündigung, auch Kirche der wartenden Frauen genannt. Foto: Brigitte Jurczyk

Delfine und Windsurfer

Heute ist der steinige Uferweg zubetoniert, hohe Bäume spenden Schatten. Grosse Oleander- und Jasminbüsche der angrenzenden Villen verzieren ihn mit üppiger Blütenpracht. Der Pfad zieht sich am Wasser entlang, das mal türkis, mal dunkelblau schimmert.

Die Bucht ist bei Stand-up-Paddlern, Windsurfern und Seglern beliebt, manchmal werden die Wassersportler von Delfinen begleitet. Foto: Brigitte Jurczyk

Delfine tauchen in der Bucht auf und leisten Stand-up-Paddlern und Windsurfern Gesellschaft. Sie blicken vom Wasser aus direkt ins Grün, das sich aus schroffen Felsen erhebt.

Restaurants für jeden Geschmack Infos einblenden Anreise: Flüge mit People’s Air von Altenrhein SG nach Pula, Fähre nach Lošinj, peoples.ch.

Umständlicher: Swiss oder Croatia nach Zagreb, Mietauto oder Shuttle und Fähre. Hotels: Hotel Bellevue, elegantes, modernes Haus, um einen grossen Spa- und Medizinbereich erweitert. DZ ab 274 Fr.; Boutiquehotel Alhambra, luxuriöses Hotel aus zwei alten Villen und moderner Verbindung bestehend. DZ ab 416 Fr. Beide Hotels liegen am Ende der Čikat-Bucht, www.losinj-hotels.com. Geniessen: Verschiedene, direkt am Wasser gelegene Restaurants und Strandbars mit unterschiedlichen Gastrokonzepten sind fussläufig zu erreichen: Die Taverne Cigale ist für Seafood bekannt. In der Borik-Strandbar liegt der Fokus auf der mediterranen Küche, der Lanterna Grill bietet Grillspezialitäten. losinj-hotels.com/de/restaurants Ausflüge: Mali und Veli Lošinj sind zauberhafte kleine Hafenstädtchen.

Corona-Reiseinfo: Vollständig gegen Corona-Geimpfte können mit Vorlage eines Impfzertifikats oder -passes in Kroatien einreisen. Alle anderen müssen einen negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder einen negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 48 Stunden) vorzeigen. Allgemeine Infos: croatia.hr

Die dramatisch schöne Čikat-Bucht ist wie das 31 Kilometer lange Eiland voller Pinien, was ungewöhnlich ist für die sonst eher kargen Inseln in der kroatischen Kvarner-Bucht. Vor allem Aleppokiefern sorgen für den würzigen Duft.

Ambroz Haračić ist es zu verdanken, dass sie hier einen Waldpark bilden – ein von Hand geschaffenes Ökosystem, das erst Ende des 19. Jahrhunderts angepflanzt wurde. Haračić hat man dafür ein Denkmal am Ende der Bucht gesetzt. Zu Recht, denn ohne den Botaniker, Naturforscher und Patrioten, der das Wohl seiner Heimatinsel im Blick hatte, gäbe es das Kleinod nicht.

Denkmal zu Ehren des Botanikers Ambroz Haračić, dem das heutige bewaldete Erscheinungsbild der einst öden Bucht Čikat zu verdanken ist. Foto: Brigitte Jurczyk

An der Küste von Lošinj gibt es zahlreiche schöne Badeplätze. Foto: Brigitte Jurczyk

Und vielleicht auch nicht diese Art von Tourismus, der seine Blütezeit hier schon vor über 100 Jahren hatte: 1892 avancierte Lošinj zum Luftkurort. Seitdem zieht das Reizklima Gäste aus aller Welt an.

Es ist nicht nur die Meeresbrise, die beim Strandspaziergang wie Champagner wirkt. Sie ist gewürzt mit duftenden Aerosolen von über 1000 Pflanzen und Kräutern und den Terpenen der Pinien, die auf der Insel Losinj wachsen. Eine wilde Mischung, die erst den lungenkranken Sohn von Dr. Conrad Clar, einem Wiener Arzt und Wissenschaftler, kurierte und anschliessend Adlige und andere Wohlhabende aus dem K&K-Reich hierherzog – unter anderen Erzherzog Franz Ferdinand. Die verschnörkelten Prachtvillen stehen immer noch, eingebettet ins üppige Grün. Sie machen aus der Čikat-Bucht einen besonderen Ort.



Als die kroatische Küste, damals noch Teil von Jugoslawien, in den 1960er-Jahren den ersten Touristenboom der Moderne erlebte, verwandelten sich die hochherrschaftlichen Anwesen zu einfachen Hotels.

Schön und beschaulich: Lošinj avancierte vor über hundert Jahren zum Luftkurort. Foto: Brigitte Jurczyk

Längst ist hier aber der Luxus zurückgekehrt. Der Schweizer CEO Peter Schoch, der auf Lošinj fünf Hotels, vier Villen, vier Campingplätze und sechs Restaurants unter dem Dach eines kroatischen Familienunternehmens führt, hat internationales Spitzenpersonal an Bord geholt. Unter ihnen Christian Kuchler, der das Restaurant Alfred Keller im Boutiquehotel Alhambra verantwortet, für das gleich zwei der alten Villen miteinander verbunden wurden.

Zu Hause im Thurgau in der Taverne zum Schäfli wurde der Küchenchef bereits mit zwei «Michelin»-Sternen ausgezeichnet. Hier an der Adria setzt der Österreicher Michael Gollenz für Kuchler die Kreativität in aromenstarke Menüs mit vorwiegend lokalen Produkten um.

Über 1000 Heilpflanzen

Auch Melissa Mettler gehört zum Team. «Ich habe hier einen unentdeckten Diamanten gefunden», sagt die Schweiz-Amerikanerin, die Spa-Konzepte entwickelt. Aus den über tausend Heilpflanzen, die auf der Insel wild wachsen, hat sie einzelne herausgepickt: Rosmarin, Salbei, Myrte. Die daraus gewonnenen Destillate, Aromen und Öle mischt Mettler mit der Essenz der Pinien und entwickelt spannende Behandlungen, die alle Sinne ansprechen.

Auch Dr. Gerhard Gruber ist mit von der Partie. Der Mikrobiologe und gebürtige Südtiroler reaktiviert zusammen mit einer Handvoll Medizinern die Kurtradition des Ortes und mixt das Reizklima des Meeres mit dem Schonklima des Waldes.

Derweil geniessen Ana und Kristijan Krnjic den Blick von der Terrasse des Restaurants. Alfred Keller und das, was das perfekt geschulte Personal des Boutiquehotels Alhambra an den Tisch bringt: Spitzenweine aus Kroatien, die das 4-Gang-Menü von Michael Gollenz begleiten.

Mit Blick aufs Meer: Terrasse des Hotels Alhambra. Foto: Brigitte Jurczyk

Gehört ebenfalls zur Lošinj-Gruppe: Das 5-Stern-Hotel Bellevue. Foto: Brigitte Jurczyk

Das junge Paar aus St. Gallen mit familiären Wurzeln auf dem Balkan ist nicht zum ersten Mal auf Lošinj: «Für uns ist Čikat die schönste Bucht der gesamten Adria», schwärmt Kristijan. Und seine Frau Ana stimmt zu: «Dieser perfekte mediterrane Duft zwingt uns, jedes Jahr zurückzukommen.»

In ein Paradies, in dem der Teufel eigentlich nichts zu suchen hat. Es sei denn, er landet auf dem Teller.

Die Reise wurde unterstützt von den Lošinj-Hotels.

