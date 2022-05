Familie von Kletterer meldet sich – Der Mann auf dem Kran fühlte sich verfolgt – er streamte live aus der Höhe Ein 34-Jähriger war am Montag auf einen Baukran geklettert und hielt Zürich in Atem. Für die Schwester des Verhafteten kam das nicht überraschend: Er leide unter Verfolgungswahn. Lorenzo Petrò

Der 34-Jährige verbrachte Stunden auf dem Kran in Oerlikon, er wurde am Mittwoch festgenommen und befragt. Foto: Urs Jaudas

Rund 15 Stunden hielt ein Mann am Montagabend und Dienstagvormittag die Zürcher Einsatzkräfte in Atem: Er war auf einen Kran beim Bahnhof Oerlikon gestiegen, randalierte, lärmte und entzündete mehrere Feuer. Vergebens versuchte die Feuerwehr, mit einer Drehleiter zu ihm zu gelangen, schliesslich überredeten die Polizei und der Vater des Mannes diesen, vom Kran herunterzusteigen, wie die Schwester zu «20 Minuten» sagte. Der 34-jährige Portugiese mit Wohnsitz im Kanton Zürich wurde in Polizeihaft genommen und befragt.

Polizeieinsatz beim Bahnhof Oerlikon Mann auf Kran hielt die Einsatzkräfte 15 Stunden in Atem Abo Zürcher Kranbesteiger festgenommen «Wer unbedingt einen Kran besteigen will, tut das auch» «Ich wusste, dass die Situation irgendwann eskaliert», sagt die 31-Jährige. Seit Jahren kämpfe ihr Bruder mit Psychosen und Verfolgungswahn. Er konsumiere auch Drogen und Alkohol. Am Montag habe er sich in einem psychotischen Zustand befunden «Er fühlte sich verfolgt.» Darauf deutet auch sein Verhalten auf dem Kran hin: Er habe einen Livestream auf Facebook geschaltet, in dem er unter anderem erwähnte, dass ihn jemand umbringen wolle.

Dass Menschen, meist Männer, einen Kran besteigen, kommt immer wieder vor. Auch beim Bau des Prime Tower vor fast genau zwölf Jahren konnte ein 31-jähriger – ebenfalls psychisch angeschlagener – Rumäne nach knapp drei Stunden sicher vom 35 Meter hohen Kran hinunterbegleitet werden.

