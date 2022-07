Tour-Leader Jonas Vingegaard – Der Mann aus der Fischfabrik Jonas Vingegaard steuert seinem ersten Tour-Sieg entgegen. Davon hätte der Däne vor vier Jahren nicht einmal zu träumen gewagt, als er halbtags in einer Lachszucht arbeitete. Herbie Egli

Weiter souveräner Leader: Jonas Vingegaard. Foto: Guillaume Horcajuelo (EPA/Keystone)

Styroporkiste öffnen, Fisch darin verstauen, Styroporkiste schliessen. So sah 2018 der Alltag des Mannes aus, der seit einer Woche das Maillot jaune trägt, das Leadertrikot des berühmtesten Velorennens der Welt. Jeden Morgen Styropor: Das war nicht die Idee von Jonas Vingegaard. Es war die Idee seines damaligen dänischen Teamchefs. «Er war nicht gut organisiert, hatte keine Struktur in seinem Alltag und stand spät auf», erklärte das Christian Andersen. Und legte damit die Basis für den steilen Aufstieg seines Schützlings.

Der Sport hatte es dem schmächtigen Jonas schon als Kind angetan. Er spielte wie viele seiner Freunde Fussball – allerdings bezogen sie ihn nicht so recht ein ins Spiel. «Ich war so klein, dass die anderen mir nie den Ball gaben», erinnert er sich. Im Alter von zehn Jahren hatte er dann das Glück, dass ihn sein Vater Claus an den Start der Dänemark-Rundfahrt mitnahm. Die startete 2007 nur sieben Kilometer entfernt von Hillerslev, dem Wohnort der Vingegaards hoch im dänischen Norden. Von diesem Moment an war für den Jungen klar, dass er das Fussballspielen bleiben lassen und Radprofi werden wollte.

Seine Leidenschaft trug bald Früchte, und im Alter von 19 Jahren wurde Vingegaard 2016 ins Colo-Quick-Team aufgenommen, eine dänische Talentschmiede. Mit dem Leben als Profi kam das Talent aber erst einmal gar nicht zurecht: Die Selbstständigkeit verführte ihn dazu, es mit den Tagesplänen eher locker zu nehmen. Und es dauerte nicht lange, bis Teamchef Andersen Handlungsbedarf erkannte und ihm riet, sich einen Job zu suchen.

Das tat Vingegaard – und wurde schnell fündig. Da sein Vater eine Lachsfarm besass, heuerte der Sohn in der eigenen Fischfabrik an. Und verbrachte fortan seine Morgen mit Fischen und Styropor. Am Nachmittag durfte er jeweils mit seinem Vorgesetzten, einem Amateurrennfahrer, ins Training. Bis 2018 ging das so, die Resultate bestätigten die unorthodoxe Arbeitsteilung. So gelang dem jungen Dänen der Sprung zu Jumbo-Visma, dem berühmten Worldtour-Team aus Holland. Ein Leichtgewicht war er noch immer. Aber jetzt war der Kopf bereit für die nächsten Schritte.

Zum zweiten Mal unverhofft Captain

Es wurden Riesenschritte für den 1,75 m grossen, 60 Kilo leichten Sportler, besonders an der Tour de France. Nachdem sein Captain Primoz Roglic die Tour 2021 aufgeben musste, wurde der zuvor kaum bekannte Däne unverhofft Captain und fuhr auf den zweiten Gesamtrang. 2022 nun wiederholt sich die Geschichte: Roglic stürzt, muss aufgeben, der einzige Captain heisst Vingegaard. Und die Reihen von Jumbo-Visma lichteten sich zuletzt noch weiter: Nachdem auch der Holländer Steven Kruijswijk am Sonntag stürzte und aufgeben musste, fehlen dem Dänen in den Pyrenäen zwei wichtige Helfer. Dabei hatte das Maillot jaune noch Glück: Auch Vingegaard selbst crashte, erlitt nach eigenen Aussagen aber nur kleine Hautabschürfungen.

Liefern sich ein packendes Duell um den Gesamtsieg: Tadej Pogacar (l.) und Jonas Vingegaard. Foto: Bernard Papon (AFP)

Helfer könnte er in diesen Tagen eigentlich gut brauchen. Vor den beiden schweren Bergetappen am Mittwoch und Donnerstag liegt er nämlich 2:22 Minuten vor Tadej Pogacar. Das sieht nach viel aus. Doch wie schnell auch ein Spitzenfahrer ohne Teamkollegen Zeit verlieren kann, zeigte sich erst letzte Woche: Da verlor der isolierte Titelverteidiger Pogacar das Maillot jaune bei der Bergankunft am Col de Granon an den ehemaligen Fischfabrikarbeiter. Seither versuchte Pogacar mehrere Male, Vingegaard anzugreifen – am Dienstag sogar in der Abfahrt vom Port de Lers. Doch der Slowene scheiterte stets. Und auch ihm fehlen im UAE-Team mittlerweile drei Helfer: Nach den Aufgaben von George Bennett und Vegard Stake Laengen erwischte es am Dienstag auch Marc Soler.

Die Einnahme der fragwürdigen Ketonpräparate

So bleibt die Tour de France 2022 ein Rennen, in dem jedes Detail entscheiden kann: die Helfer, die Teamtaktik, die Erholung, die Ernährung. Und vielleicht hilft Vingegaard in den Bergen auch, dass in seinem Team Ketonpräparate eingenommen werden – jene berüchtigten Ergänzungsmittel, welche die Fettverbrennung beschleunigen. Sie figurieren zwar nicht auf der Dopingliste, sind aber dennoch umstritten. Der Radweltverband UCI rät von der Einnahme ab, ebenso einzelne Teams wie Groupama-FDJ mit dem Schweizer Stefan Küng, weil die Nebenwirkungen nicht genügend erforscht sind.

Und schliesslich ist gegen Ende einer dreiwöchigen Rundfahrt noch ein weiteres Puzzleteil entscheidend, das gern vergessen geht: der Kopf. Vingegaard weiss, wem er seine Entwicklung seit den frühen Profijahren zu verdanken hat: Er führt sie auf jene Zeit zurück, als er noch halbtags arbeitete. «Ich würde nicht sagen, dass ich faul war. Aber ich war nicht immer der Typ, der am meisten trainierte, denn ich hatte auch noch einen Job. Alles in allem hatte ich viele Aspekte, die ich verbessern konnte. Und das hat einen grossen Unterschied ausgemacht.»

Sollte der Vorsprung am Freitag nach den beiden schweren Pyrenäen-Etappen an der Spitze noch gleich sein wie davor, wird Vingegaard die Tour wohl gewinnen. Im Zeitfahren über 40,7 km am zweitletzten Tag dürfte er kaum über zwei Minuten auf Pogacar verlieren. Es wäre die bisher beeindruckendste Leistung des 25-Jährigen, wenn er in nur vier Jahren als Profi bei Jumbo-Visma schon zuoberst auf das Tour-Podest fahren würde.

Der frühere Styroporstapler wäre nach Bjarne Riis 1996 der zweite Däne, der die Tour gewinnt. Damals wurde Vingegaard erst geboren. Und der Gesamtsieg von Riis ist in den Geschichtsbüchern ohnehin nur verewigt, weil sein Dopinggeständnis erst kam, als sein Delikt schon verjährt war.

