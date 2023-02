Präsidentschaftswahlen in Nigeria – Der Mann, der das Establishment herausfordert Peter Obi von der kleinen Arbeitspartei könnte eine Sensation schaffen bei den Wahlen im bevölkerungsreichsten Land Afrikas, das seit 25 Jahren von zwei Parteien dominiert wird. Bernd Dörries aus Kapstadt

«Charakter, Kompetenz, Leistungsfähigkeit»: Anhänger von Peter Obi, Kandidat der Arbeitspartei, in Abuja. Foto: AFP

Seine Frau hatte sich bereits vor Ende seiner Amtszeit vorsorglich entschuldigt. Im Herbst bat Aisha Buhari die Nigerianer um Verzeihung, weil ihr Mann Muhammadu Buhari es als Präsident nicht geschafft habe, seine Versprechen einzulösen. Die Bevölkerung des bevölkerungsreichsten Landes in Afrika leidet unter der hohen Inflation, dem Terror von Banditen und Terroristen sowie der uferlosen Korruption.

All das wollte Buhari in seinen zwei Amtszeiten eigentlich bekämpfen, nichts davon gelang wirklich. Zwar schlug die Armee nach vielen Jahren voller Misserfolge die Islamisten von Boko Haram zurück. Dafür nahm in anderen Landesteilen die Gewalt zu, Entführungen von Bürgern wurden zu einem Massenphänomen. Im vergangenen Jahr soll es etwa 4000 Kidnappings gegeben haben.

Buhari hinterlässt chaotische Zustände

Als eine Art Abschiedsgeschenk stürzte der 80-Jährige, der gemäss Verfassung nicht erneut antreten darf, sein Land kurz vor den Wahlen an diesem Samstag noch völlig ins Chaos. Im Oktober hatte seine Regierung angekündigt, neue Banknoten der Landeswährung in Umlauf zu bringen. Die Gründe blieben unklar: Mal hiess es, zur Bekämpfung der Inflation, mal, um Schwarzgeld aufzuspüren.

Viele Bürger brachten die Scheine zur Bank, bekamen aber keine neuen. Nun bilden sich überall im Land Schlangen vor den Bankautomaten, viele Nigerianer haben zwar Geld auf dem Konto, aber keines, um sich Lebensmittel zu kaufen. Dazu kommt die prekäre Sicherheitslage, ein Senatskandidat der Opposition wurde im Wahlkampf erschossen.

In diesem Chaos soll nun gewählt werden, etwa die Hälfte der 220 Millionen Nigerianer ist stimmberechtigt. Viele Umfragen sehen den Überraschungskandidaten Peter Obi (61) von der kleinen Arbeitspartei vorn. Es wäre ein sensationeller Überraschungssieg gegen das Establishment, das seit fast 25 Jahren von zwei Parteien dominiert wird: der Regierungspartei All Progressives Congress (APC) und der Demokratischen Volkspartei (PDP).

Schwergewicht der nigerianischen Politik: Bola Tinubu, Kandidat der Regierungspartei All Progressives Congress. Foto: AFP

Sie schicken mit Bola Ahmed Tinubu (70) vom APC und Atiku Abubakar (76) von der PDP zwei Schwergewichte ins Rennen, die seit Jahren in führenden Positionen präsent waren. Beide sind schwerreich, beide begleiten seit Jahren Korruptionsvorwürfe, inhaltlich unterscheiden sie sich kaum.

Abubakar hat bereits fünfmal für das Präsidentenamt kandidiert und nie gewonnen. Begonnen hat er seine Karriere als Zollbeamter, als Geschäftsmann brachte er es zu Reichtum, von dem, wie in Nigeria üblich, nicht wirklich geklärt ist, woher er kommt. Tinubu war einst Gouverneur von Lagos, US-Ermittler beschlagnahmten vor rund 30 Jahren fast eine halbe Million Dollar von seinem Konto, die aus dem Drogenhandel stammen soll.

Lange galt in Nigeria eine informelle Übereinkunft, dass sich die Präsidenten zwischen dem eher christlichen Süden und dem muslimischen Norden abwechseln. Mit Abubakar würde das zweite Mal nach Buhari ein Muslim aus dem Norden Präsident, mit Tinubu einer aus dem Süden. Beides könnte zu Spannungen führen.

Peter Obi hat viele prominente Fürsprecher. Er verspricht, die Korruption und die Armut zu bekämpfen.

Auch Herausforderer und Christ Obi gehörte einst als Gouverneur der PDP an, vertritt nun aber die Arbeitspartei. Vor allem junge Wähler gehören zu seinen Anhängern, sie nennen sich die «Obidients», ein Wortspiel aus seinem Nachnamen und dem Adjektiv «folgsam». Obi hat viele prominente Fürsprecher. Er verspricht, die Korruption und die Armut zu bekämpfen.

«Wie konnten wir in einen derartigen wirtschaftlichen Niedergang geraten, dass wir Indien als Heimat der grössten Gruppe absolut Armer in der Welt überholt haben?», fragte er kürzlich in einer Rede. Zwei Drittel der Nigerianer leben unter der Armutsgrenze, die Inflation lag zuletzt bei 22 Prozent. Der bevölkerungsreichste Staat Afrikas hat einen Haushalt von nur etwa 40 Milliarden Euro.

Auch eine Wahl zwischen Stadt und Land

In einer aktuellen Umfrage gaben 27 Prozent der Befragten an, dass sie Obi wählen würden, womit er 12 Punkte vor Tinubu liegt. Etwa ein Drittel der Befragten wollte seine Wahlabsichten aber gar nicht kundtun. Viele der Umfragen hatten sich womöglich auch nur an ein internetaffines urbanes Publikum gerichtet, Obi ist vor allem durch die sozialen Medien bekannt geworden.

Auf dem Land sieht es aber ganz anders aus, dort haben die beiden grossen Parteien einen grossen Apparat aufgebaut, mit dem Obi nicht konkurrieren kann. Seine Kandidatur könnte nach Ansicht vieler Experten aber sehr wohl dazu führen, dass es in Nigeria zum ersten Mal in der Geschichte zu einer Stichwahl kommen wird.

