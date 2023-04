Übernahmekampf im Kohle-Business – Der Mann, der die Glencore-Milliarden nicht will Der Rohstoffkonzern Teck wehrt sich gegen ein Übernahmeangebot von Glencore. Der Schweizer Konzern lockt mit Milliarden, Bergbauunternehmer Norman Keevil sieht sein Lebenswerk bedroht. Jorgos Brouzos

«Kanada steht nicht zum Verkauf»: Bergbauunternehmer Norman B. Keevil. Foto: Archivbild, PD

Norman Keevil legt sich noch einmal richtig ins Zeug. Der 85-jährige Bergbauunternehmer will die Übernahme seines Lebenswerks durch den Schweizer Rohstoffkonzern Glencore abwehren. Unter seiner Führung wuchs die kanadische Firma Teck Resources von einer kleinen Goldmine im Norden Ontarios zu Kanadas grösstem Rohstoffunternehmen an. Es betreibt heute Minen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Chile und Peru.

Gegenüber der kanadischen Mediengruppe The Globe sagte er kürzlich, dass er den Kauf aus wirtschaftlichen und aus patriotischen Gründen ablehne: «Kanada steht nicht zum Verkauf.»

Am Sonntag doppelte er in einem öffentlichen Schreiben nach. Die Übernahme durch Glencore sei nicht richtig und komme zum falschen Zeitpunkt. In seinem Brief gesteht er, dass er die Motivation des einflussreichen Glencore-Aktionärs und früheren Konzernchefs Ivan Glasenberg verstehe, aber nicht darauf einsteigen wolle. «Ivan Glasenberg ist ein interessanter und kluger Mann, und sein Timing ist sicherlich gut für sie (Anmerkung der Redaktion: Er meint Glencore), aber nicht für Teck oder unsere Aktionäre.»

Bei Glencore sieht man das anders. Seit zwei Wochen trommelt der aktuelle Glencore-Chef Gary Nagle öffentlich für den mehr als 20 Milliarden Dollar schweren Deal. So viel ist Teck an der Börse wert. Zum Vergleich: Glencore ist rund 70 Milliarden Franken schwer.

Mit wenig Aktien viel Einfluss

Er würde den Schweizer Rohstoffriesen grundlegend verändern. Wie Glencore verfügt Teck über ein starkes Standbein im Kohlegeschäft und über eines mit Metallen, wie etwa Kupfer. Der Plan von Glencore sieht nun vor, Teck zu kaufen und das kombinierte Kohlegeschäft von dem künftig auf Metalle ausgerichteten Unternehmen abzuspalten. Es würden aus Glencore und Teck also zwei neue Firmen entstehen. Glencore nennt sie «MetalsCo» und «CoalCo».

«MetalsCo» wäre eine Firma, die von der schnell wachsenden Nachfrage nach Metallen für Batterien und Akkus profitieren würde. Unter anderem würde die Firma zu einem der drei wichtigsten Kupferförderer der Welt. «CoalCo» würde noch eine Weile lang wegen des nicht enden wollenden Hungers nach Kohle gutes Geld verdienen. (Lesen Sie hier mehr zum Bedarf nach Kohle) Sollte der Bedarf dann tatsächlich einmal sinken, könnte die Firma langsam abgewickelt werden.

Die Kohleförderung von Teck im Elkview Valley in der Nähe von Calgary. Foto: Imago

Von den Plänen will die Teck-Führung nichts wissen. Auch nicht von der zweiten, verbesserten Offerte. Glencore bot den Aktionären vor wenigen Tagen für ihre Anteile eine Teilhabe von 24 Prozent an der künftigen «MetalsCo» sowie 8,2 Milliarden Dollar in bar an.

Doch warum hat Keevils Wort hier überhaupt Gewicht? Zum einen gilt er als der Übervater des kanadischen Rohstoffbusiness. So spendete Teck 7,5 Millionen Dollar für die Einrichtung eines nach ihm benannten Instituts an der Universität von British Columbia, das auf den Bergbau spezialisierte Ingenieurinnen und Ingenieure ausbildet.

Noch wichtiger ist ein zweiter Grund: Nicht alle Teck-Aktien geben ihren Inhabern gleich viel Einfluss. Die Familie Keevil besitzt zwar nur wenige Aktien, sie hält aber Anteile der Kategorie A. Diese Wertpapiere haben 100-mal mehr Stimmkraft als die Aktien der B-Klasse.

Daher bringt es für sich genommen auch wenig, wenn der chinesische Staatsfonds, die China Investment Corporation, für den Kauf durch Glencore ist. Denn der Investor verfügt über 10 Prozent der Anteile an Teck, doch hält er «nur» B-Anteile. Immerhin hat Keevil aber zugestanden, sich dem Votum der B-Stimmen anzuschliessen – egal wie es ausfällt.

Am 26. April entscheidet sich, wer gewinnt

Glencore versucht daher derzeit, die B-Aktionäre vom Plan zu überzeugen. Mit mehr als 100 von ihnen habe die Firma schon gesprochen. Wertvoll für Glencore ist die Unterstützung der Stimmrechtsberater Glass Lewis und ISS. Sie sprechen sich gegen die Pläne von Teck aus, die Kohlesparte selbst abzuspalten. Der Vorschlag von Glencore, zuerst ein Zusammenschluss und dann die gemeinsamen Abspaltung, biete mehr Potenzial.

Unklar ist, was der Deal für das Standbein von Glencore in der Schweiz zur Folge hätte. Denn «MetalsCo» soll laut den Plänen von Glencore den Hauptsitz in Toronto oder Vancouver haben. Dies, um neben den Tech-Aktionären auch die kanadische Regierung vom Geschäft zu überzeugen. Wo «CoalCo» den Sitz haben soll, ist noch nicht klar. Die Schweiz bleibe für das globale Geschäft des Konzerns wichtig, sagte Glencore-Chef Nagle bei einem Mediengespräch.

Ob Keevil oder Nagle den Übernahmekampf gewinnt, wird sich bald zeigen. Am 26. April findet die Teck-Generalversammlung statt. Dann haben die Teck-Aktionäre die Wahl, ob sie sich für das Angebot von Glencore entscheiden oder ob sie noch einmal auf die Einschätzung von Keevil setzen wollen.

Jorgos Brouzos ist seit 2015 Wirtschaftsjournalist bei Tamedia. Seit November 2022 ist er stellvertretender Ressortleiter des Wirtschaftsteams. Er berichtet hauptsächlich über den Schweizer Finanzplatz und den Rohstoffsektor. Er hat an der Universität Zürich Politikwissenschaften studiert. Mehr Infos @jorgosbrouzos

