Neuer Herzchirurg im Kinderspital – Er operiert die Herzen von Babys, die noch an der Nabelschnur hängen Das Zürcher Kispi suchte lange nach einen Kinderherz-Chirurgen. Jetzt ist Robert Cesnjevar da. Der Deutsche ist ein Arzt, der stets die schwierigsten Fälle übernehmen möchte. Susanne Anderegg

Sein Ziel ist, die Operationen möglichst verträglich für die kleinen Patienten auszuführen: Kinderherzchirurg Robert Cesnjevar. Foto: Ela Çelik

Kaum hatte der neue Chef in Zürich angefangen, ereignete sich etwas Aussergewöhnliches: Eine Frau wurde im Kinderspital entbunden. Voruntersuchungen hatten ergeben, dass ihr Kind schwerstkrank war und möglicherweise gleich nach der Geburt operiert werden sollte. In solchen, sehr seltenen Fällen sind Geburten im Kinderspital möglich. Damit die Babys nicht in kritischem Zustand vom Universitätsspital hertransportiert werden müssen.

Als die Frau in einem Operationssaal des Kispi gebar, stand Robert Cesnjevar mit seinem Team im Saal nebenan bereit. Sein Plan war, das Baby noch an der Nabelschnur hängend am Herzen zu operieren. Doch die Intensivmediziner schafften es, das Neugeborene zu stabilisieren, sodass der Eingriff nicht sofort nötig war.