Unterirdisches Transportsystem – Der Mega-Tunnel wird immer konkreter Die Cargo sous terrain AG möchte einen Tunnel quer durch die Schweiz bauen. Geplant sind zudem mehrere oberirdische Stationen – eine davon am Flughafen Zürich. Flavio Zwahlen

In solchen Fahrzeugen sollen künftig Güter quer durch die Schweiz transportiert werden. Visualisierung: Cargo sous terrain

Das Vorhaben der Cargo sous terrain AG hört sich futuristisch an – soll aber bald schon Realität werden. Geplant ist ein Tunnel von Genf bis nach St. Gallen mit Abzweigern nach Thun, Basel und Luzern. In diesem sollen anhand eines ausgeklügelten Transportsystems verschiedenste Güter transportiert werden. Das Ziel: den Güterverkehr in den Untergrund verschieben und dadurch die Strassen entlasten.