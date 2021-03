Eisenplastiker Röbi Rahm – Der moderne «Daniel Düsentrieb» aus Steinmaur Röbi Rahm steckt voller Ideen. Der Eisenplastiker erweckt alte Dinge dank Upcycling zu neuem Leben. Hinter jedem Gegenstand steckt eine Geschichte. Daniela Schenker

Eisenplastiker Robert «Röbi» Rahm gestaltet in seiner Werkstatt in Steinmaur Upcycling-Objekte. Hier entsteht aus einem alten Herd eine Bar. Foto: Balz Murer (mu)

Röbi Rahm steht in seinem Atelier in Sünikon und zeigt voller Stolz auf einen 400-jährigen Küchenherd. Die diversen Klappen, Schubladen und Einbuchtungen lassen erahnen, wie früher eingeheizt und gekocht wurde. «Dieser alte Herdofen stand bei einem Kunden im Keller, und ich durfte ihn gleich mitnehmen», erzählt der 63-jährige gelernte Maschinenmechaniker. Dass er diesen antiken Herd zu einer Bar umfunktionieren würde, war ihm von Anfang an klar. Bevor es ans neue Innenleben gegangen sei, habe er ihn jedoch «ausschlachten» müssen.

Da, wo früher der Wasserkessel war, findet die Schnapsflasche Platz. Foto: Balz Murer

Rahm fachsimpelt von Karussellantrieb, von Drehbewegungen, welche in Schrittbewegungen umgesetzt werden mussten, vom Malteserkreuz – «eine uralte Technik» - und von Zahnradantrieben. «Es war schon eine Riesenherausforderung, alles zu konstruieren», sagt er und zeigt einen ganzen Ordner voll gezeichneter Pläne. Zweimal dreht er am Rad und demonstriert, wie die Schnapsflasche genau in der Mitte des Lochs, wo früher ein Wasserkessel sass, auftaucht. Platz hat es für zehn verschiedene Flaschen. Röbi Rahm weiss auch schon, wo das neue alte Teil zu stehen kommt – «natürlich in meiner Stube». Rund 200 Stunden Arbeit stecken hinter dem noch nicht fertigen Werk. Rahm hatte für einmal genügend Zeit für dieses Liebhaberprojekt. «Die Arbeit macht mir grossen Spass.» Nur einmal habe er sich aufgeregt, als er aus Versehen einen Fehler beim Schleifen gemacht habe und ein Schnitt entstanden sei. Nun kommt halt ein altes Emailschild mit der Aufschrift «Kein Trinkwasser» auf diese Stelle.

Uralte Technik ist für Röbi Rahm eine Herausforderung. Foto: Balz Murer

Der Daniel Düsentrieb mit Umweltbewusstsein

Er sei schon ein wenig ein moderner «Daniel Düsentrieb», gesteht Rahm. «Ich liebe alte Dinge, stöbere bei Bauern in der Umgebung und in Brockenstuben danach. So vieles ist viel zu schade zum Fortwerfen.» Die alte Parkuhr ist ein weiteres Projekt, das auf Vollendung wartet. Dereinst war sie an der «Grün 80» ausgestellt. «Die Innereien funktionieren noch.» Rahm musste das Teil ablaugen, bürsten und im Internet nach einem Aufziehschlüssel suchen, welcher abhandengekommen war. «Früher gab es Angestellte, welche nur zuständig waren für das Aufziehen der Parkuhren.» Ob die Parkuhr dereinst verkauft wird oder doch in der guten Stube neben den umfunktionierten Herd zu stehen kommt, weiss Röbi Rahm noch nicht so genau. «Vielleicht müssen in Zukunft meine Gäste gehen, sobald die Parkuhr abgelaufen ist.»

Wenn Grossvater bastelt

In der Garage stehen drei weitere restaurierte Kunstwerke, an denen vor allem Rahms Enkelkinder Freude haben dürften. Ein Trottinett aus dem Jahr 1950 erstrahlt in edlem Tannengrün. 30 Jahre lang stand es im Fundus von Rahms Atelier und rostete vor sich hin, bevor es total auseinandergenommen wurde. Zuerst galt es, Pneus und Bremsklötze zu beschaffen, anschliessend ging es ans Sandstrahlen und Bemalen. «Schade ist nur, dass das Original-Reynolds-Abziehbild nicht mehr erhältlich ist», sagt Rahm.

Das rote Tretauto und das blaue Cyclo-Skiff lassen nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Foto: Balz Murer

Neben dem Trottinett steht ein Tretauto, bemalt in einem leuchtenden Rot. «Das habe ich in einem Brocki im Bernbiet entdeckt.» Ja, er gehe halt mit offenen Augen durchs Leben und sehe hinter jedem alten Gegenstand Möglichkeiten, diesen umzufunktionieren. Beim knallblauen Cyclo-Skiff kommt Rahm ins Schwärmen. «Ich kenne es aus meiner Kindheit, besass aber leider nie eins.» Nur zu gern würde er demonstrieren, wie das Fahrzeug bedient wird, doch dafür ist er definitiv zu gross gewachsen: «Man muss mit den Armen angeben und mit den Füssen steuern.»

Zum Schluss wird in der Gartenecke Platz genommen, auf einem Bänkli aus zwei Snowboards. Nun geht es ans Philosophieren. Wegen der Pandemie habe er es als Eisenplastiker und Feuerkünstler beruflich zurzeit nicht einfach. Dennoch sei er dankbar, gesund zu sein und vermehrt Zeit zu haben für all seine Projekte. «Da steht übrigens noch eine alte Strassenlaterne in meiner Werkstatt. Sie war ganz dreckig und hässlich schwarz. Ich muss sie unbedingt ablaugen, bürsten und ihr ein rotes Kabel als Farbtupfer verpassen.»