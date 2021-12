Wir leben in einer Zeit der Angst. Überall erleben wir gerade Frustration, Verunsicherung und Wut. Wir wissen nicht, wie wir mit diesen negativen Emotionen umgehen sollen, und stumpfen dadurch ab. Diese drohende Gleichgültigkeit macht mir grosse Sorgen. Wenn wir an Afghanistan, Flüchtende oder ans Klima denken, sagen wir: «Es ist schrecklich! Aber ich bin so klein, was kann ich überhaupt ausrichten?»

Sie haben Afghanistan angesprochen. Schnell sind die Nachrichten aus Kabul vergessen gegangen. Wieso?

Wir sind heute völlig überinformiert. Viele Bilder und Headlines, aber wenig Hintergrund. Doch es hängt viel mehr zusammen: Was in Afghanistan passiert, bleibt nicht in Afghanistan. Und ein Virus in China betrifft heute bekanntlich die ganze Welt. Es ist eine Illusion, zu denken, dass wir durch das Vergessen die Probleme von uns fernhalten können. Was es jetzt braucht, ist «slow journalism», investigative Formen, die längerfristig und nachhaltig durchleuchten, was mit unserer Gesellschaft passiert. Daraus entstehen hoffentlich mehr Empathie, emotionale Intelligenz und Weisheit.