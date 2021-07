Machtkampf in Haiti – Der Mordauftrag kam aus Florida Die haitianische Polizei nimmt nach Attentat auf Staatschef Jovenel Moïse den mutmasslichen Drahtzieher fest. Die Söldner soll er über eine venezolanische Sicherheitsfirma engagiert haben. Andrea Bachstein

Die Polizei in Port-au-Prince präsentiert Waffen und Verdächtige, die Staatschef Jovenel Moïse ermordet haben sollen. Foto: Joseph Odelyn (Keystone)

Ein in Florida lebender Arzt aus Haiti soll der Drahtzieher des brutalen Mordes am haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse vergangene Woche sein. Das teilte in Port-au-Prince der Interimspolizeichef Léon Charles am Sonntag (Ortszeit) mit. Der 63-Jährige habe «politische Absichten» gehabt. Es wurde spekuliert, dass er die Präsidentschaft des Karibikstaates selbst übernehmen wollte. Der Mann sei vor kurzem in einem Privatflugzeug nach Haiti gekommen und dort festgenommen worden.

Der beschuldigte Christian Emmanuel S. hatte laut Polizei die kolumbianischen Söldner angeheuert, die Mitte vergangener Woche Moïses Residenz schwer bewaffnet gestürmt und den Präsidenten im Schlafzimmer erschossen haben. Darauf weise hin, dass S. der Erste war, den die mutmasslichen Täter nach der Tat angerufen hätten. In seiner Wohnung seien Beweise gefunden worden. US-Medien zufolge war darunter eine grössere Menge Munition. Die Söldner soll er über eine venezolanische Sicherheitsfirma engagiert haben, die eine Niederlassung in Florida hat. Zudem sei S. mit weiteren Hintermännern des Anschlags in Kontakt gestanden. Auch 2 der insgesamt nun 21 Festgenommenen sind offenbar in Florida lebende Männer, die aus Haiti stammen.

Das Land ist nahezu gelähmt

Nach Angaben der Polizei führten 26 Kolumbianer und die beiden US-Bürger haitianischer Herkunft die Tat aus, bei der auch die Frau des Präsidenten verletzt wurde. Die Täter sollen sich als Angehörige der US-Drogenbehörde DEA ausgegeben haben. 3 der Kolumbianer wurden demnach getötet, nach den übrigen wird gefahndet.

Politisch hat sich das Chaos im völlig verarmten Haiti nach dem Präsidentenmord noch zugespitzt. Unter dem seit 2017 amtierenden Moïse war das Land nahezu gelähmt. Es gab gewalttätige Proteste gegen ihn, Moïse galt als autokratisch und korrupt. Ihm wurde vorgeworfen, seine Firma habe Millionen Dollar aus dem Petrocaribe-Programm veruntreut, mit dem Venezuela Karibikstaaten fördern wollte. Zudem soll Moïse Verbindungen zu kriminellen Banden gehabt haben.

Soldaten bewachen die Residenz von Interimsministerpräsident Claude Joseph in Port-au-Prince. Foto: Matias Delacroix (Keystone)

Haiti hat seit anderthalb Jahren kein beschlussfähiges Parlament. Wahlen waren für September geplant. Es gibt sowohl Bestrebungen, sie vorzuziehen, als auch, sie aufzuschieben. Aussenminister Claude Joseph führt seit dem Mord die Regierung, international ist er derzeit als Ansprechpartner anerkannt. Moïse hatte allerdings zwei Tage vor seiner Ermordung den Neurochirurgen und früheren Innenminister Ariel Henry zu Josephs Nachfolger ernannt. Henry wurde aber nicht vereidigt, doch auch er beansprucht das Amt. Der beschlussunfähige Senat Haitis hatte am Wochenende Senatspräsident Joseph Lambert zum Interimsstaatspräsidenten gewählt.

FBI-Ermittler in Port-au-Prince

Joseph hatte die USA gebeten, Truppen zu schicken, um für Sicherheit im Land zu sorgen, was die USA jedoch abgelehnt haben. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte aber inzwischen einem US-Fernsehsender, Haitis Bitte werde nochmals geprüft. Aus den Vereinigten Staaten sind FBI-Ermittler und Beamte des Heimatschutzministeriums in Haiti eingetroffen, um bei der Aufklärung der Ermordung Moïses zu helfen. Sie kamen mit Interimspolizeichef Charles und Politikern zusammen, die im Machtkampf in Port-au-Prince eine Rolle spielen. Auch Kolumbien hat Polizisten einer Spezialeinheit und Geheimdienstmitarbeiter nach Haiti entsandt, wie CNN berichtete.

Das Weisse Hauses kündigte unterdessen an, die USA würden Corona-Impfstoffe in das ehemals von den Vereinigten Staaten besetzte Land schicken, wo bislang keine Vakzine zur Verfügung stehen und die Fallzeilen steigen.

